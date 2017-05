YEREL HABERLER / ORDU HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İŞKUR istihdam otobüsü Fatsa'ya geliyor

ORDU (İHA) - Fatsa İŞKUR Müdürü Mehmet Cem Kuru, İŞKUR istihdam otobüsünün 9 Mayıs'ta Fatsa'da olacağını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İŞKUR Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan Gezici İŞKUR Otobüsü, Fatsa'ya gelerek stant açacak ve vatandaşları bilgilendirecek. İş arayanları bilgilendirecek olan otobüs ile ilgili bilgiler veren Fatsa İŞKUR Müdürü Mehmet Cem Kuru, "Meslek danışmanı arkadaşlarımız otobüsle birlikte gelecek ve buradaki vatandaşlara ve fakültemizde bulunan öğrencilere bilgiler aktaracaklar. İŞKUR'un var olduğunu vatandaşlara her zaman yaptığımız faaliyetlerle gösteriyoruz. Özellikle fakültemizde okuyan son sınıf öğrencilerine bilgiler vereceğiz ve onlarla birlikte buradaki tekstil firmalarını gezeceğiz. Onlara bölümlerinin iş garantileri ile ilgili bilgiler aktaracağız. Her zaman öğrencimizin yanındayız. Desteklerimizi her zaman gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bizimle organize sanayi bölgemize gelen öğrencilere tekstil firması sahipleri işlerle ilgili bilgiler aktaracak. Öğrenciler okulu bitirdikten sonra iş bulma imkanını bu sayede kolaylaştıracak" diye konuştu.

