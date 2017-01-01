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Rektör Gündoğan "Anadolu Üniversitesi ve Spor" programına konuk oldu

04 Mayıs 2017 Perşembe, 11:16
Rektör Gündoğan "Anadolu Üniversitesi ve Spor" programına konuk oldu
Rektör Gündoğan "Anadolu Üniversitesi ve Spor" programına konuk oldu

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de Kanal 26 televizyonunda yayınlanan "Anadolu Üniversitesi ve Spor" programının "Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan ile Anadolu Üniversitesi Futbol Takımının söyleşisi" konulu bölümü, Anadolu Üniversitesi TV Yapım Merkezi Stüdyoları'nda çekildi.
Programa, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Anadolu Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Asbaşkanı Prof. Dr. Hasan Durucasu, Anadolu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Celal Avni Öztürk, Anadolu Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Bekir Baldır, Anadolu Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Korgül Sabaz, Anadolu Üniversitesi Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Ali Rıza Heper, Kanal 26 Bölge Müdürü Muharrem Esen ve Anadolu Üniversitesi futbolcuları katıldı.

"Bütün branşlarda spor müsabakalarına katılıyoruz"
"Üniversitelerde sadece bilimsel çalışmalar yapılmıyor; sanata, kültüre ve spora dair birtakım faaliyetler yürütülüyor" ifadeleriyle Anadolu Üniversitesinin spor ile ilişkisine dikkat çeken Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, "Biz öğrencilerimizin hem akademik anlamda iyi yetişmelerinin yanı sıra sanat ve spor gibi alanlarda da çok başarılı olmalarını istiyoruz. Üniversite olarak Spor Bilimleri Fakültemiz aracılığıyla bilimsel bir spor eğitimi veriyoruz. Bunun yanında da spor kulübümüz ve fakülte takımlarımız aracılığıyla hemen hemen bütün branşlarda faaliyetlere katılım gösteriyoruz. Dolayısıyla sporun içinde olmak, gençlerimizi profesyonelliğe hazırlamak ve onların sporun verdiği disiplinle yetişmelerine katkı sağlamak bizim için çok önemli" şeklinde konuştu.

"Eskişehirspor'un nüvesi; akademidir"
Bu sezon çok büyük bir başarıya imza atarak Bölgesel Amatör Lig'e yükselen Anadolu Üniversitesi Futbol Takımı hakkında düşüncelerini ifade eden Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, şöyle konuştu:
"Eskişehir futbolu ile Anadolu Üniversitesinin çok ciddi bir bağı var. Eskişehirspor'un nüvesi; akademidir. Eskişehirspor, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin öğrencileri tarafından kurulmuştur. Umuyoruz ki, bu yıl Süper Lig'e çıkıp Türk futbolunu kasıp kavuracak olan takımın kökeni aslında Anadolu Üniversitesi'dir. Bu sebeple, takımımızın Bölgesel Amatör Lig'e yükselmesini çok anlamlı buluyorum."

"Asıl amacımız, ahlaklı, karakterli, dürüst, birbirini seven insanlar yetiştirmek"
"Öğrencilerimizin şampiyon olup kupalar kazanıyor olmaları önemli ama ekiplerimizin bir takım ruhu oluşturarak sevgi ve saygı çerçevesinde birlikte çalışmaya yönelik olarak ortaya koydukları çaba daha değerli" diyerek üniversite bünyesindeki takımlara yönelik asıl beklentisinin sportif başarılar kazanmaları olmadığının altını çizen Rektör Gündoğan, "Bu tutumlar, onların kişiliklerini geliştirmelerine çok yardımcı olacak. Belki onları ilerleyen zamanlarda daha üst liglerde mücadele ederken göreceğiz ama üniversitemizin asıl amacı; ahlaklı, karakterli, dürüst, birbirini seven, temiz insanlar yetiştirmek" dedi.
"Anadolu Üniversitesi ve Spor" programının Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan ile Anadolu Üniversitesi Voleybol ve Hentbol takımlarının söyleşileri konulu bölümleri de, 3-4 Mayıs tarihlerinde Anadolu Üniversitesi TV Yapım Merkezi Stüdyoları'nda çekildi.
(KÇ)

04.05.2017 11:24:44 TSI
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