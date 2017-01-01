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Büyükşehirli izciler doğada hayatta kalmayı öğrendi



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu izciler zor şartlar altında doğada hayatta kalmayı öğrendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü, ergin izcilere yönelik Doğada Hayatta Kalma ve Moot Kampı gerçekleştirdi. Kampa Kağıtspor Akşemsettin, Ertuğrul Gazi ve Arslanbey izci ünitelerinden 40 izci ve Kağıtspor eğitimci izci liderleri katıldı. Kağıtspor izcilik branşı tarafından "Doğada Hayatta Kalma ve Moot Kampı" teması ile kurgulanan kampta izciler, ilk olarak Kuzuyayla Tabiat Parkında kamp kurdu. Tüm Dünya'da aynı zaman diliminde gerçekleşen kampta izciler, yürüyerek kampın her günü farklı noktalarda kendilerine kamp kuruyor. Kampın ilk günü Kuzuyayla'dan başlayan zorlu parkurda Kağıstporlu izcilerin ilk hedefi Samanlı Dağlarında bulunan Karaoluk Yaylasıydı oldu. İzcilere Samanlı Dağlarında bulunan Kartepe Karaoluk yaylasında eğitimci liderler tarafından doğada hayatta kalma, barınak yapımı, izci düğümleri, ateş yakma ve ateş çeşitleri eğitimleri verildi.

İzciler verilen eğitimin ardından doğadan elde ettikleri materyaller ile kendi barınaklarını yaptı. Zaman zaman kar yağışının olduğu zorlu geceyi yaptıkları barınaklarda geçiren izciler kendilerine verilen kumanyalar ile kampı tamamladı. Kampın son günü sabahın erken saatlerinde kalkan izciler, yaptıkları barınakları toplayarak kampın bitiş noktası Kartepe Pazarçayır izci kampına yürüdü.

(İG-GY-Y)



04.05.2017 11:24:48 TSI

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