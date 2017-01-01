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Muratpaşa Halk Plajlarını yeniledi

04 Mayıs 2017 Perşembe, 11:16
Muratpaşa Halk Plajlarını yeniledi
Muratpaşa Halk Plajlarını yeniledi

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi, İnciraltı Falez Halk Plajı'nda yenileme çalışmalarını tamamladı.
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın 2 yıllık çalışması sonucu Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonu'ndan alınan izin doğrultusunda 'Birinci Derece Doğal SİT Alanı' statüsüne sahip falez kıyı bandında yapılan halk plajlarında yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.
Bu yıl Erdal İnönü Kent Parkı'na yapılan halk plajıyla falez kıyı bandındaki plaj sayılarını arttıran Muratpaşa Belediyesi, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 4 noktada bulunan plajlarının hem çelik konstrüksiyon hem de ahşap kaplama zeminlerini değiştiriyor.
Manavoğlu Parkı'ndan inilen İnciraltı Halk Plajı'nda ocak ayında başlayan çalışmalar ise tamamlandı. Mayıs ayı içinde kapılarını açacak İnciraltı, falezlerden asansörle inilebilen tek plaj olma özelliğine sahip.
Bir Muratpaşa Belediyesi işletmesi olan İnciraltı'nda, ayrıca, şezlongdan şemsiyeye, soyunma kabininden duşa ve su, çay gibi küçük ihtiyaçların karşılayabileceği bir büfe de bulunuyor.
(SÇ-SÇ-Y)

04.05.2017 11:25:09 TSI
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