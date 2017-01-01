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Adana, Dubai'de tanıtıldı

- TÜRSAB Adana, ATM Turizm Fuarı'nda kentin tanıtımını yaptı



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Turizm sektöründe faaliyet gösteren Adana Ticaret Odası ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) üyelerinden oluşan bir grup, 25-28 Nisan tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai Emirliği'nde düzenlenen, "Arabian Travel Market" (ATM) Turizm Fuarı'na katılarak, Adana'nın tanıtımını yaptı.

Turizmde Ortadoğu'nun en önemli buluşma noktası niteliğini taşıyan Dubai'deki, "Arabian Travel Market Turizm Fuarı" bu yıl 23. kez kapılarını açtı. Türkiye, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, ATM Dubai Fuarı'nda organize edilen alanda 50 turizm şirketi, birlik ve yerel yönetimin yanı sıra, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerine de özel alanlar tahsis edildi. Karadeniz alanında 16, Akdeniz alanında ise 10 turizm şirketi yer aldı.

Fuarda Adana; Türkiye bölümünde TÜRSAB tarafından tahsis edilen standın yanı sıra Çukurova Kalkınma Ajansı'nın (ÇKA) katkılarıyla oluşturulan bağımsız bir stant ile de temsil edildi.

TÜRSAB Adana Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) Başkanı Murat Şirin, ATM Turizm Fuarı'nın, turizm sektörü açısından bölgede düzenlenen en önemli turizm etkinliği olduğunu söyledi.

Turizm sektörünün hedef kitlesine uygun olarak tasarlanan stantta Adana'nın tanıtımının yapıldığını ifade eden Şirin, fuara özellikle turizm profesyonellerinin büyük ilgi gösterdiğini vurguladı. Şirin, kentin tanıtımını yapmak için sektör temsilcileri olarak bu tür fuarlara katılmaya devam edeceklerini kaydetti.

Bu yıl 23. kez düzenlenen ve 86 ülkeden 2 bin 800 firmanın katıldığı fuarın, 4 günde 26 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladığı belirtildi.

(ELF-Y)



04.05.2017 11:25:38 TSI

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