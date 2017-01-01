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İzmit'te mahalle konaklarının sayısı artıyor



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, mahallelere konaklar kazandırmaya devam ediyor.

'İzmitliler konaklara layık' diyerek şimdiye kadar 20 den fazla mahalleye konak yaptıran İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, bir mahalle konağı da Zabıtan Mahallesi'ne kazandırdı. Namık Kemal Caddesi'nde belediye tarafından satın alınan 644 metrekarelik alana yaptırılan Zabıtan Mahalle konağının yapımının tamamlandığı öğrenildi. Yaklaşık 800 bin TL harcanarak yaptırılan konağın 3 kattan oluştuğunu söyleyen yetkililer, "Konağın zemin katında emekli odası, 1. katta İZMEK kurs odaları, 2. katta ise etüt odaları bulunacak. Mahalle konağının yanında alt katında bay ve bayan lavabo, abdest alma yerleri ile üst katında mescit bulunan bir hizmet binasının yapımı da tamamlandı. İç tefrişinin yapıldığı konak ve mescit yakında hizmete girecek" dediler.

Mahalle sakinleri, konak için Başkan Doğan ve emeği geçenlere teşekkür ettiler.

(İG-



04.05.2017 11:26:05 TSI

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