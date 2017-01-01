İsmet Atlı, karakucak güreşleriyle anılacak
ADANA (İHA) - Adanalı Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Güreşçi İsmet Atlı anısına düzenlenen karakucak güreşlerinin 3'üncüsü Kozan ilçesinde gerçekleştirilecek.
Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu İsmet Atlı anısına düzenlenen 3. Geleneksel İsmet Atlı Karakucak Güreşleri, 7 Mayıs 2017 tarihinde, saat 10.00'da Kozan İsmet Atlı Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.
Büyükler, yıldızlar ve minikler kategorilerinde yapılacak güreşlerde dereceye giren sporculara para ödülü verilecek.
Müsabakalara katılacak bazı ünlü güreşçiler şunlar;
"Adana Büyükşehir Üniversiteler Arası Olimpiyat Şampiyonu Sait Bilgöl, Olimpiyat 5'incisi İbrahim Bölükbaşı, Dünya 3'üncüsü Sefa Güngör, Türkiye Şampiyonu Şakir Bozkurt, Dünya 3'üncüsü Mustafa Kuyucu, Avrupa 2'incisi Musa Gürbüz, Avrupa 2'incisi İsmail Bulut, Avrupa ve Dünya Şampiyonu Ahmet Peker, Dünya 3'üncüsü Ayhan Sucu, Avrupa 2'incisi- Batuhan Demirçin."
(ELF-Y)
04.05.2017 11:28:00 TSI
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