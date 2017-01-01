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Başkan Kurt: "Hedefimiz profesyonel sporcular çıkarmak"

04 Mayıs 2017 Perşembe, 11:19
Başkan Kurt: "Hedefimiz profesyonel sporcular çıkarmak"
Başkan Kurt: "Hedefimiz profesyonel sporcular çıkarmak"

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarıspor U19 takımıyla bir araya geldi.
Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarette Eskişehir U19 liginde şampiyonluk sevinci yaşayan sporcular Başkan Kurt'a kupalarını takdim etti. Sporcular, Odunpazarı Belediyesi ve Başkan Kurt'un verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Türkiye Şampiyonası 1'inci grup maçları için Gediz'e gidecek olan Odunpazarıspor, Kurt'a şampiyonluk sözü verdi.
Başkan Kurt, Odunpazarıspor'un başarısından dolayı sporcuları tebrik etti. Spora ve sporcuya her zaman destek vereceklerini bir kez daha hatırlatan Kurt, "Bizim amacımız sizin gibi başarılı sporculardan profesyonel sporcular çıkarmak istiyoruz. Eskişehirspor'un yeni stadyumunu hepiniz biliyorsunuz. İşte orada oynamayı hayal edin. Başarılarınızın devamını dilerim. Türkiye Şampiyonası'nda da büyük bir başarıyla şampiyon olarak geleceğinize inanıyorum" ifadelerini kullandı.
Ziyaretin ardından Başkan Kurt, Odunpazarıspor U19 takımı ile hatıra fotoğrafı çektirdi ve takımı Kütahya Gediz'e uğurladı.
(MEB-)

04.05.2017 11:28:41 TSI
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