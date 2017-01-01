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Manisa'da diyabet okulu

04 Mayıs 2017 Perşembe, 11:19
Manisa'da diyabet okulu
Manisa'da diyabet okulu
- Diyabet okuluyla bilinçleniyorlar

(Fotoğraflı)

Aykut Yeniçağ
MANİSA (İHA) - Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren diyabet okulunda, diyabet hastalarına hem dikkat etmeleri gerekenler hem de evde yapabilecekleri kolay egzersizler öğretiliyor.
Sağlık Bakanlığı, halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabet hastalığıyla mücadeleye devam ediyor. Bakanlık tarafından hastanelerde diyabet okulu açılmasının kararlaştırılmasının ardından harekete geçen Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi açtığı diyabet okuluyla diyabet hastalarını ve vatandaşları bilinçlendiriyor. Okullarda hastaların yaşam tarzlarını değiştirmeleri ve diyabeti bilinçli bir şekilde önlemeleri hedefleniyor. Bugüne kadar 100'den fazla kişi 5 saatlik bir eğitime tabi tutularak başarılı oldu ve diploma aldı. Eğitim çalışmaları farklı bir uygulama olarak diyabet okulunda 6 saat boyunca aynı kişilere diyabetin her yönünü bir dahiliye uzmanı, bir diyetisyen, bir fizyoterapist ve bir diyabet hemşiresi tarafından veriliyor.
Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Başhekimi Yöneticisi Uzm. Dr. Habil Yücel, halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabet hastalığının ülkemizde ve dünyada en sık görülen hastalıklardan biri olduğunu vurguladı. Hastalığın bütün vücudu etkilediğini kaydeden Yücel, "Beyin hastalıkları, kalp damar hastalıkları, böbrek hastalıkları gibi birçok hastalığı etkilemekte diyabet hastalığı. Çok uzun soluklu bir tedavi süreci. Aslında her hastalıkta olduğu gibi yaşama tarzı değişikliği gerekiyor diyabette. Diyabet hastalarımız için Diyabet Okulu'nu kurduk. Onların kullandıkları ilaç tedavilerini nasıl kullanacakları, günlük yaşantısında neler yapacakları, egzersiz diyet. Bütün bunları yani bir yaşam tarzı değişikliğini nasıl yapabileceklerini burada öğretiyoruz hastalarımıza. Bunu da başarıyla bitirenlerimize yönelik diploma töreni yapıyoruz" dedi.
Diyabet Okulu'nun Türkiye genelinde başlatıldığını ifade eden Dahiliye Dr. Derya Aydın, amacın diyabet hastaları bilgilendirmek olduğunu vurguladı. Türkiye'de yaklaşık 20 milyon diyabet hastasının bulunduğunun altını çizen Derya Aydın, bunun yarısının diyabet olduğunun farkında olmadığını söyledi. Aydın, "Diyabetin ne olduğu, nelere dikkat edilmesi gerektiği, gerek yaşam tarzı değişikleri, gerek tedaviyle beraber hastalara öğretiliyor. Bu bilinçlenen hastalarımızdan ricamız saha gittiklerinde çevresindeki insanları bilgilendirip diyabet hastalığını tüm Türkiye'ye yayıp hastaların daha bilinçli bir şekilde tedavi olmalarını sağlamak amaç. Umarım başarılı oluruz" dedi.
Diyabet Hemşiresi Sevil Sözbir, Diyabet Okulu olarak hastaneye müracaat etmiş olan diyabetli hastaların diyabete bakış açısını değiştirip onların kontrollerini sağlamalarını ve daha iyi bir yaşam kalitesinde mutlu bir şekilde hayatlarına devam etmelerine yardımcı olduklarını kaydetti. Hekimlerle birlikte insülin hakkında bilgi verdiklerini ifade eden "İlaçların kullanımı, şeker ölçümleri ve değerlendirmeleri konusunda bilgiler veriyoruz" diye konuştu.
(AY-Y)

04.05.2017 11:28:42 TSI
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