Gebze'de kaçak atık denetimi
(Fotoğraflı)
İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Servisi ekipleri özellikle ormanlık alanlarda gerçekleştirilen kaçak atık dökümlerine karşı denetimlerini titizlikle sürdürüyor.
Ekipler rutin denetimler sırasında Yağcılar Mahallesi girişi ormanlık alana alçıpen ve toz boya atıklarının döküldüğü tespit etti. Çevre Koruma ekipleri atıklar içerisinde yaptığı detaylı incelemeler ardından şüphelilere dair belge ve bilgilere ulaşarak atıkların Tuzla'da faaliyet gösteren bir firma tarafından döküldüğünü tespit etti. Atıklar, ilgili firma tarafından kaldırılarak bertarafı sağlandı. Aynı zamanda firmaya 5326 sayılı kabahatler kanunu uyarınca 7 bin TL para cezası uygulandı.
(İG-GY-Y)
04.05.2017 11:30:12 TSI
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