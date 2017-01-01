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Çocuklara özel oyun sokağı büyük ilgi görüyor



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi tarafından Yenişehir Mahallesi'nde çocuklara özel olarak düzenlenen oyun sokağı büyük ilgi görüyor.

Kocaeli'nde ilk olan Çocuk Hakları Okulu yanında trafiğe kapalı sokakta çocuklara yönelik hazırlanmış mini futbol, basketbol, seksek, köşe kapmaca, yakan top gibi geleneksel çocuk oyunlarının yanı sıra satranç ve mini bisiklet eğitim pisti bulunuyor. Belediye yetkilileri, haftanın 3 günü sabah ve öğlen olmak üzere profesyonel spor hocaları tarafından sokakta, çocuklara yönelik hazırlanmış olan çeşitli sokak oyunları ve spor aktiviteleri düzenlendiğini belirterek, "Çocukların büyük ilgisini çeken oyun sokağından yararlanmak isteyen ana okul yetkilileri 331 66 46 numaradan detaylı bilgi ve randevu alabilirler" dediler.

Yaklaşık 6 ay önce faaliyete geçirilen oyun sokağı hakkında bilgi veren İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ise, "Çocuk dostu bir belediyeyiz. Türkiye'ye örnek olacak oyun sokağı projesiyle çocuklarımızın oyunlarla hayal dünyalarının bir anlamda bilinçaltlarının desteklenmesini de sağlamış oluyoruz. Oyunsuz gelişme olmaz. Çocuklarımızın oynadığı oyunlar çok basitmiş gibi görünse de aslında o oyunlar çocuğun inkişafı, ufkunun açılması, olgunlaşması, bilinç altının oluşması, kişiliğinin gelişmesi ve gelecekte çok daha sağlıklı bir birey olmasının kapısını açar. Oyun sokağını, çocuklarımızın ruhsal bedensel ve gelecekteki bilgi becerilerinin sağlanması açısından önemli görüyoruz. Çocuklarımıza daha fazla yatırım yapmalıyız, onlar için daha fazla kafa yormalıyız. Çünkü çocuğa yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. Çocuklarımızdan hiçbir şeyi esirgemiyoruz. Çocuklarımız daha donanımlı yetişsinler istiyoruz" diye konuştu.

(İG-GY-Y)



04.05.2017 11:31:43 TSI

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