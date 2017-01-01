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Antalya Büyükşehir'den Özel Yörük Müzesi



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yörük kültür ve geleneklerini gelecek nesillere aktarmak üzere Manavgat'ın Evren Mahallesi'nde Özel Yörük Müzesi kurdu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı tarafından Manavgat'ın Evren Mahallesi'ne Özel Yörük Müzesi kuruldu. Yörük kültürünün tanıtıldığı bine yakın etnografik nitelikteki eser müzede sergileniyor.



Yörük kültürü tanıtılıyor

Müzenin Danışmanlığını Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Ak ve Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi'nden emekli Dr. Attila Erden yapıyor. Tematik bir sergilemenin yapıldığı Özel Yörük Müzesi'nde; Yörüklerin Mekanları, Yörüklerde Sosyal Hayat, Dokumacılık ve El Sanatları, Hayvancılık, Tarım, Mutfak Kültürü konuları ziyaretçilerine tanıtılıyor.



Canlandırmalı müze

Yaklaşık 4 bin metrekarelik bir alana kurulan Özel Yörük Müzesi'nde ayrıca Yörük yaşantısını, gelenek ve göreneklerini ziyaretçilere tanıtmak ve müzenin açık hava sergilerini daha anlaşılır kılmak için heykellerle canlandırmalar yapılıyor. Yörük göçü, hayvancılık ve Yörük kültürünün önemli bir eğlencesi olan yağlı güreş sporu heykellerle ziyaretçilere tanıtılıyor. Ayrıca müzenin açık hava sergi alanında 3 tip Yörük çadırı ziyaretçiler tarafından gezilebiliyor.



Hergün açık

Yörük kültürünü yaşayan vatandaşlardan gelecek bağışlarla sergilerin periyodik olarak güncellenmesi hedeflenen Özel Yörük Müzesi haftanın her günü saat 08.30-17.30 arasında ücretsiz olarak ziyaret ediliyor.

(SÇ-SÇ-Y)



04.05.2017 11:31:52 TSI

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