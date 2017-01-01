ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bereket Çarşısı'nı Başkan Baran açtı

04 Mayıs 2017 Perşembe, 11:24
Bereket Çarşısı'nı Başkan Baran açtı
Bereket Çarşısı'nı Başkan Baran açtı

(Fotoğraflı)

İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - Yarımca Talebe Yurdu'nun düzenlediği kermes, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran'ın da katılımıyla açıldı.
Yemek çeşitlerinden, el işi örme, çeyiz eşyaları ve giyim stantlarının bulunduğu Yarımca Talebe Yurdu'nun düzenlediği kermes açılışına Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, MHP Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan açılış öncesi konuşan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, öğrencilere katkı için düzenlenen kermesin hayırlı olması temennisinde bulundu.
Türkiye'nin artık daha güçlü olduğunu ve bu milletin de tekrar tarihteki özüne dönmesine kimsenin engel olamayacağını belirten Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, "Ezanları susturan darbeler yapmışlardı, şimdi darbeleri susturan ezanlar, selalar var. 15 Temmuz'u böyle önledik. Daha güçlü bir Türkiye için çok çalışacağız. Daha çok yapacak işimiz var" dedi.
Konuşmalar sonrasında okunan dualar eşliğinde protokol heyeti Yarımca Talebe Yurdu'nun öğrencilere katkı amacıyla açtığı 'Bereket Çarşısı' kermesinin açılışı gerçekleştirildi. Kermes stantlarını ziyaret eden Başkan Baran ve protokol üyelerine hazırlanan yiyeceklerden ikram edildi.
(İG-GY-Y)

04.05.2017 11:33:43 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
&quot;15 Temmuz Milli İrade Destanı&quot; Yazarlık Yarışması
YEREL

"15 TEMMUZ MİLLİ İRADE DESTANI" YAZARLIK YARIŞMASI
15 Temmuz Milli İrade Destanı Yazarlık Yarışmasına 101 eser katıldı
YEREL

15 TEMMUZ MİLLİ İRADE DESTANI YAZARLIK YARIŞMASINA 101 ESER KATILDI
Dünya'da Seramik Sergisi, Kağıt Müzesi'nde sergileniyor
YEREL

DÜNYA'DA SERAMİK SERGİSİ, KAĞIT MÜZESİ'NDE SERGİLENİYOR
Tramvay hattında ray montajı tamamlandı
YEREL

TRAMVAY HATTINDA RAY MONTAJI TAMAMLANDI
Üç yeni kompleks için yetki verildi
YEREL

ÜÇ YENİ KOMPLEKS İÇİN YETKİ VERİLDİ
Şampiyonluk sevinçlerini Başkan Doğan ile paylaştılar
YEREL

ŞAMPİYONLUK SEVİNÇLERİNİ BAŞKAN DOĞAN İLE PAYLAŞTILAR
İstanbul Caddesi'ne peyzaj düzenleme çalışması
YEREL

İSTANBUL CADDESİ'NE PEYZAJ DÜZENLEME ÇALIŞMASI
GKM'de şiir ve türkü gecesi
YEREL

GKM'DE ŞİİR VE TÜRKÜ GECESİ
Çocuklara özel oyun sokağı büyük ilgi görüyor
YEREL

ÇOCUKLARA ÖZEL OYUN SOKAĞI BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR
Gebze'de kaçak atık denetimi
YEREL

GEBZE'DE KAÇAK ATIK DENETİMİ
İzmit'te mahalle konaklarının sayısı artıyor
YEREL

İZMİT'TE MAHALLE KONAKLARININ SAYISI ARTIYOR
Büyükşehirli izciler doğada hayatta kalmayı öğrendi
YEREL

BÜYÜKŞEHİRLİ İZCİLER DOĞADA HAYATTA KALMAYI ÖĞRENDİ
Avrupa Karate Şampiyonası başladı
YEREL

AVRUPA KARATE ŞAMPİYONASI BAŞLADI
Büyükşehirli 5 sporcu İslam Oyunları'nda
YEREL

BÜYÜKŞEHİRLİ 5 SPORCU İSLAM OYUNLARI'NDA
Sepaş Enerji'den müşterilerine ödeme noktası uyarısı
YEREL

SEPAŞ ENERJİ'DEN MÜŞTERİLERİNE ÖDEME NOKTASI UYARISI
Kocaeli'de, sosyal medyada terör örgütü propagandası davası
YEREL

KOCAELİ'DE, SOSYAL MEDYADA TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI DAVASI
İzmit'te polis eşlerine anlamlı etkinlik
YEREL

İZMİT'TE POLİS EŞLERİNE ANLAMLI ETKİNLİK
NATO boru hattındaki sızıntı deredeki kokuyla anlaşıldı
YEREL

NATO BORU HATTINDAKİ SIZINTI DEREDEKİ KOKUYLA ANLAŞILDI
Fatih vefatının 536. yılında Gebze'de anılacak
YEREL

FATİH VEFATININ 536. YILINDA GEBZE'DE ANILACAK
Gebze'de sünnet kayıtları başladı
YEREL

GEBZE'DE SÜNNET KAYITLARI BAŞLADI
İzmit Belediyesi 19 işyerini kiraya verdi
YEREL

İZMİT BELEDİYESİ 19 İŞYERİNİ KİRAYA VERDİ
Başkan Köşker: &quot;Girişimci gençlik için çalışıyoruz&quot;
YEREL

BAŞKAN KÖŞKER: "GİRİŞİMCİ GENÇLİK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"
Körfez'e 10 milyon TL'lik dev yatırım
YEREL

KÖRFEZ'E 10 MİLYON TL'LİK DEV YATIRIM
Dilovası'nda Mayıs ayı meclisi toplandı
YEREL

DİLOVASI'NDA MAYIS AYI MECLİSİ TOPLANDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin yatak odası pozları
ŞİPŞAK

YATAK POZU SOSYAL MEDYAYI SALLADI

 1
  • 2 Ünlü oyuncu makyajsız fotoğrafını paylaştı
  • 3 Ünlü oyuncu eridi bitti! İşte son hali...
  • 4 Savunmada 'MENTAP' hamlesi!