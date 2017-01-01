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Bereket Çarşısı'nı Başkan Baran açtı



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Yarımca Talebe Yurdu'nun düzenlediği kermes, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran'ın da katılımıyla açıldı.

Yemek çeşitlerinden, el işi örme, çeyiz eşyaları ve giyim stantlarının bulunduğu Yarımca Talebe Yurdu'nun düzenlediği kermes açılışına Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, MHP Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan açılış öncesi konuşan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, öğrencilere katkı için düzenlenen kermesin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Türkiye'nin artık daha güçlü olduğunu ve bu milletin de tekrar tarihteki özüne dönmesine kimsenin engel olamayacağını belirten Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, "Ezanları susturan darbeler yapmışlardı, şimdi darbeleri susturan ezanlar, selalar var. 15 Temmuz'u böyle önledik. Daha güçlü bir Türkiye için çok çalışacağız. Daha çok yapacak işimiz var" dedi.

Konuşmalar sonrasında okunan dualar eşliğinde protokol heyeti Yarımca Talebe Yurdu'nun öğrencilere katkı amacıyla açtığı 'Bereket Çarşısı' kermesinin açılışı gerçekleştirildi. Kermes stantlarını ziyaret eden Başkan Baran ve protokol üyelerine hazırlanan yiyeceklerden ikram edildi.

(İG-GY-Y)



04.05.2017 11:33:43 TSI

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