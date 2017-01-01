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Vali Çelik: "Ebelerimizin yürekleri insan sevgisi ile doludur"

04 Mayıs 2017 Perşembe, 11:29
Vali Çelik: "Ebelerimizin yürekleri insan sevgisi ile doludur"

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Valisi Azmi Çelik, 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü münasebetiyle mesaj yayımladı.
Vali Çelik, dünyada ve ülkemizde, ebelik mesleğinin önemine ve bu meslekle ilgili çalışmalara dikkat çekmek amacıyla, her yıl 5 Mayıs tarihinin Dünya Ebeler Günü olarak çeşitli etkinliklerle kutlandığına dikkat çekti.
"Bilgi ve beceri yönünden, tıp alanındaki gelişmeleri takip eden ebelerimiz, sağlık hizmetlerinin sunumunda ve kalitesinin yükseltilmesinde önemli görevler üstlenmektedirler" diyen Çelik, şöyle devam etti:
"Dünyanın en eski ve kutsal mesleklerinden birisini yürüten nitelikli ve bilgili ebelerimiz; doğumu gerçekleştirmenin yanında ana-çocuk sağlığı, doğum öncesi ve doğum sonrası anne ve bebek bakım hizmetleri, anne ve bebekle ilgili ilk yardım, koruyucu tedbirler ve tıbbi önlemlerin alınması gibi hizmetleri, her koşulda büyük bir sabır, özveri ve sevgi ile yerine getirerek, sağlık alanında yurdumuzun her köşesinde görevlerini başarıyla yürütmektedirler. Zor şartlarda dahi mesleklerini severek ve fedakarlıkla icra eden ebelerimiz; sağlık hizmetleri ekibinin bir çalışanı olarak sağlıklı birey, aile ve toplumun oluşmasında çok önemli bir yere sahiptir. Doğum ile başlayan hayat annenin sevgi dolu kollarından önce kendisine, gülen gözlerle ve şefkatle bakan bir ebenin kucağında devam etmektedir. Bu önemli gün vesilesiyle, anne ve çocuk sağlığının iyileştirilmesinde, hoşgörülü tutumları ve mesleklerine duydukları bağlılıkla zaman kavramı gözetmeksizin, günün her saatinde görevlerini sorumlulukla yerine getiren ebelerimizin "5 Mayıs Dünya Ebeler Günü"nü kutlar, kendilerine mutlu, huzurlu ve başarılı günler dilerim" ifadelerini kullandı.
(KÇ)

04.05.2017 11:37:40 TSI
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