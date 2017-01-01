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Pamukkale'de 5. Futbol Şöleni



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DENİZLİ (İHA) - Pamukkale Belediyesi'nin geleneksel olarak düzenlediği "Pamukkale'de 5. Futbol Şöleni İlkbahar 2017 Halı Saha Futbol Turnuvası"nda üçüncü tur maçları tamamlandı. Pamukkale Belediyesi "Sporun ve sporcunun yanındayız" sloganıyla sürdürdüğü sportif faaliyetleri arasında yer alan "Pamukkalede 5. Futbol Şöleni İlkbahar 2017 Halı Saha Futbol Turnuvası"nda heyecan devam ediyor. 42 mahalleden 61 takımın katılımı ile başlayan ve eleme usulü oynana maçlarda takımlar centilmence mücadele ederek, tur atlamaya çalışıyor.



Üçüncü tur heyecanı bitti

Turnuvanın ilk 2 turunu geçen 16 takım üçüncü turda boy gösterdi. Üçüncü turun ilk gününde oynanan zorlu maçlarda Kayıhan Gençlikspor Dokuzkavaklarspor'u 11-1, Anafartalar Kardeşlerspor Kınıklıspor'u 8-7, Akdere Akkurtspor Çeşmebaşı'nı 5-3 ve Akköy Çerkezspor ise PAÜ Karahayıtspor'u 9-5 yenerek ilk 8 takım arasına adlarını yazdırdı. İkinci gün yapılan maçlarda ise Dost Fatih 1453 Kuşpınar Kalınkozspor'u 6-2, 15 Mayıs Fikirtepespor Deliktaş Anadoluspor'u 9-3, Kurtluca Örenspor Küçükderespor'u 5-4 ve Tekkeköyspor da Karahayıtspor'u 8-4 yendi.



Çeyrek final heyecanı pazartesi günü yaşanacak

İlkbahar 2017 Halı Saha Futbol Turnuvası"nda çeyrek final heyecanı 8 Mayıs Pazartesi günü yaşanacak. Kale sahasında saat 19.00'da Akköy Çerkezspor- Tekkeköyspor, 20.00'de ise Anafartalar Kardeşlerspor - Akdere Akkurtspor maçları oynanacak. Auynı gün Akhan sahasında ise saat 19.00'da Dost Fatih 1453 - Kurtluca Örenspor ve 20.00'de de Kayıhan Gençlikspor - 15 Mayıs Fikirtepe maçları yapılacak. Bu müsabakaları kazanan takımlar yarıfinale yükselecek.

(SÇ-SÇ-Y)



04.05.2017 11:38:02 TSI

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