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7'den 70'e Masa tenisi turnuvası

- Simav Belediyesi sponsorluğunda düzenlenen masa tenisi turnuvası 8-12 Mayıs tarihleri arasında yapılacak



(Fotoğraflı)



Mehmet Emin İncekulak

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde, "7'den 70'e kendine güven; raketini al gel " adlı masa tenisi turnuvası, Gençlik Hizmetleri Merkezi kapalı spor salonunda yapılacak. Sponsorluğunu Simav Belediyesinin üstlendiği turnuva 8-12 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, başvurularında yoğun ilgi gören 7'den 70'e masa tenisi turnuvasının, birleştirici bir etkinlik olduğunu belirtti. Özkan " Belediyemizin bir spor hizmeti olan masa tenisi turnuvası, 10 / 13 yaş, 14 / 17 yaş, 18 / 29 yaş, 30 / 49 yaş, 50 yaş ve üzeri olmak üzere 5 erkek, 2 bayan kategorisinde toplam 150 yarışmacının katılımı ile gerçekleştirilecektir. Masa tenisi müsabakalarına katılacak olan vatandaşlarımız, kendisine güvenerek raketini alıp gelecek, inşallah zevkli ve heyecanlı müsabakalar izleyeceğiz. Katılımcılara başarılar diliyorum" dedi. (MEİ-EFE)



04.05.2017 11:38:25 TSI

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