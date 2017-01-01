Kütahya'da 2017'de 9 milyon fidan dikilecek
(Fotoğraflı)
Hüseyin Can Aksu
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da 2017 yılı ilk 5 ayında 4 milyon fidan toprakla buluştu.
Kütahya Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım, müdürlük olarak yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Kayım, bugüne kadar 600 binin üzerinde fidanın vatandaşlara dağıtıldığını söyledi. Karayolları güzergahlarında da ağaçlandırma çalışmalarının yapıldığını aktaran Kayım, 199 kilometre yolda 204 bin fidan dikildiğini belirtti. Kayım, bu yılda Kütahya-Aslanapa karayolunda 25 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu belirtti. "Son 13 yılda ise 98 milyon fidan toprakla buluşturduk" diyen Adnan Kayım, "2017 yılı ilk 5 ayında ise 105 bin 919 dekar alana 4 milyon 361 bin 308 adet fidanı bu 5 aylık dönemde toprakla buluşturduk yıl sonuna kadar 9 milyon fidanı toprakla buluşturacağız" ifadelerini kullandı.
(HCA-EFE)
04.05.2017 11:39:31 TSI
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