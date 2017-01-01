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Türk Sanat Müziği Gecesi katılımcılardan tam not aldı

04 Mayıs 2017 Perşembe, 11:31
Türk Sanat Müziği Gecesi katılımcılardan tam not aldı
Türk Sanat Müziği Gecesi katılımcılardan tam not aldı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Hüseyin Can Aksu
KÜTAHYA (İHA) - Ali Güral Lisesi öğrencileri Seslendirmiş oldukları parçalarla Kütahyalılara unutulmayacak bir gece yaşattı.
"Ye, iç, eğlen dostlar, Elbet bir gün buluşacağız, Bir kızıl goncaya benzer dudağın, O bir vefasızdı, O bir hayırsızdı, Artık sevmeyeceğim" yıllardır dillerden düşmeyen bu nağmeler dinleyicileri deyim yerindeyse geçmişe bir yolculuğa çıkardı. Ali Güral Lisesi Müzik Öğretmeni Yonca Yalçın Kaya'nın yaklaşık 5 ay gibi kısa sürede hazırladığı Öğrencilerden oluşan 70 kişilik Türk Sanat Müziği korosu katılımcılardan tam not aldı.
Belediye Kültür Sarayında gerçekleştirilen geceye, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Kütahya Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Nafi Güral, Okul yöneticileri öğretmenleri Öğrenci velileri ve çok sayıda Kütahyalı katıldı.
Gecede koronun seslendirmiş olduğu bir birinden güzel parçaların yanı sıra solo performanslarda büyük alkış aldı. Ali Güral Lisesi Müdürü İsmail Baş, geleneksel hale gelmiş Ali Güral Lisesi Türk Sanat Müziği konserinin hazırlanışından bahsetti. Baş, "Yaklaşık 5 ay gibi kısa sürede 7 kişilik bir saz ekibi ve 70 öğrenci ile Müzik Öğretmeni Yonca Yalçın öncülüğünde çalıştılar. İcrası çok zor sanat eserlerini öğrencilerimiz oldukça başarılı bir şekilde icra ettiler" dedi.
Müdür İsmail Baş ayrıca, "Okul olarak 1 yılda yaptıklarımız sanatsal ve kültürel etkinliklerin bir kitaba sığmayacak kadar fazla miktarda" diye konuştu.
(HCA-EFE)

04.05.2017 11:40:35 TSI
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