GKM'de şiir ve türkü gecesi
(Fotoğraflı)
İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Musa Yaşaroğlu "Bizim Şiirimiz Bizim Türkümüz" isimli söyleşi gerçekleştirdi.
Gebzeli şiir ve türkü severlerin katıldığı programda Musa Yaşaroğlu, Kamil Çakır ile birlikte şiir üzerine sohbet gerçekleştirdi. Söyleşi tarzında gerçekleşen programda aşıkların atışmaları da izleyiciler tarafından oldukça beğenildi. Şiir ve türkü üzerine gerçekleşen programın arından kültür-sanat etkinliklerinin "Vefatının 536. Yılında Fatih Sultan Mehmet Han" konulu sempozyum ile devam edeceği bildirildi.
(İG-GY-Y)
04.05.2017 11:40:51 TSI
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