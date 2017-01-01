Suriyeli misafirler ile ilgili koordinasyon toplantısı
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Halil Dağ
TEKİRDAĞ (İHA) - Mayıs Ayı Suriyeli Misafirler Koordinasyon Toplantısı, Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğün Koordinasyonunda geniş bir katılımla yapıldı.
Tekirdağ İl AFAD Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleşen toplantıya Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, İl Jandarma Komutanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, il Göç İdaresi Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı temsilcileri katıldı.
Mayıs Ayı Suriyeli Misafirler Koordinasyon Toplantısından nisan ayında Suriyeli misafirlerle ilgili yapılan işlemler de değerlendirildi. Suriyeli misafirlerle ilgili yapılan bilgi alışverişinin ardından toplantı sona erdi.
(HLD-MEF-Y)
04.05.2017 11:41:40 TSI
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