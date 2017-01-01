Başkale'de 36 Afganlı kaçak şahıs yakalandı
Engin Ertürk
VAN (İHA) - Van'ın Başkale ilçesinde 36 Afganistan uyruklu kaçak şahıs yakalandı.
Alınan bilgilere göre, İran sınırından yurda yasadışı yollardan giriş yapan 36 Afganistan uyrukluyu kaçak şahıs, güvenlik güçleri tarafından tespit edildi. Yakalanan yabancı uyruklular, İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi. Başkale Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 36 kişi, Van Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesine gönderildi.
(MSA-Y)
04.05.2017 11:46:09 TSI
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