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Sendika üyesinin ailesine 30 bin TL destek



(Fotoğraflı)



Mehmet Niyazi Deniz

SİİRT (İHA) - Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası, Diyarbakır'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden sendika üyesi Siirtli İbrahim Nas'ın ailesine 30 bin TL destek verdi.

Hizmet-İş Bölge Yetkilisi Zeki Özen, Siirt Şubesi Başkanı Selim İlbaş ve diğer sendika yetkilileri, 2017 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden taşeron işçisi İbrahim Nas'ın, şehir merkezinde ikamet eden ailesini evinde ziyaret etti. Hizmet-İş Sendikasının tüm üyelerini ferdi kaza sigortası yaptırdığını belirten Özen, "İbrahim Nas kardeşimiz de bunlardan biriydi. Trafik kazası geçirmesi sonucu hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet geriye kalanlara sabır diliyorum. Sendika genel başkanımız Mahmut Aslan'ın da baş sağılığı dileklerini iletiyorum. Ferdi sigortası nedeniyle aileye 30 bin TL destek çıktık" dedi.

Daha sonra para çeki İbrahim Nas'ın eşi Zehra Nas'a verildi.

(MND-MP-Y)



04.05.2017 11:49:36 TSI

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