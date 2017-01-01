ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SİİRT HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sendika üyesinin ailesine 30 bin TL destek

04 Mayıs 2017 Perşembe, 11:41
Sendika üyesinin ailesine 30 bin TL destek
Sendika üyesinin ailesine 30 bin TL destek

(Fotoğraflı)

Mehmet Niyazi Deniz
SİİRT (İHA) - Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası, Diyarbakır'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden sendika üyesi Siirtli İbrahim Nas'ın ailesine 30 bin TL destek verdi.
Hizmet-İş Bölge Yetkilisi Zeki Özen, Siirt Şubesi Başkanı Selim İlbaş ve diğer sendika yetkilileri, 2017 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden taşeron işçisi İbrahim Nas'ın, şehir merkezinde ikamet eden ailesini evinde ziyaret etti. Hizmet-İş Sendikasının tüm üyelerini ferdi kaza sigortası yaptırdığını belirten Özen, "İbrahim Nas kardeşimiz de bunlardan biriydi. Trafik kazası geçirmesi sonucu hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet geriye kalanlara sabır diliyorum. Sendika genel başkanımız Mahmut Aslan'ın da baş sağılığı dileklerini iletiyorum. Ferdi sigortası nedeniyle aileye 30 bin TL destek çıktık" dedi.
Daha sonra para çeki İbrahim Nas'ın eşi Zehra Nas'a verildi.
(MND-MP-Y)

04.05.2017 11:49:36 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Siirt'te terör operasyonu
YEREL

SİİRT'TE TERÖR OPERASYONU
Siirt'te &quot;Aliya İzzetbegoviç&quot; paneli
YEREL

SİİRT'TE "ALİYA İZZETBEGOVİÇ" PANELİ
Siirtli kuaförlerden engelli öğrencilere saç bakımı
YEREL

SİİRTLİ KUAFÖRLERDEN ENGELLİ ÖĞRENCİLERE SAÇ BAKIMI
Çalapkulu'dan esnaflara teşekkür ziyareti
YEREL

ÇALAPKULU'DAN ESNAFLARA TEŞEKKÜR ZİYARETİ
STSO Başkanı Güven Kuzu:
YEREL

STSO BAŞKANI GÜVEN KUZU:
Eruh'ta silah ve mühimmat ele geçirildi
YEREL

ERUH'TA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin yatak odası pozları
ŞİPŞAK

YATAK POZU SOSYAL MEDYAYI SALLADI

 1
  • 2 Ünlü oyuncu makyajsız fotoğrafını paylaştı
  • 3 Ünlü oyuncu eridi bitti! İşte son hali...
  • 4 Savunmada 'MENTAP' hamlesi!