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Başkan Çelik'ten öğrencilere yerel yönetim dersi



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MANİSA (İHA) - Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Murat Germen İlkokulunda yerel yönetimler eğitim programında öğrencilerle bir araya gelerek belediyenin çalışmaları hakkında öğrencilere bilgiler verdi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Murat Germen İlkokulunda düzenlenen yerel yönetimler eğitim programında öğrenciler ile bir araya geldi. 15 Temmuz Konferans salonunda düzenlenen yerel yönetimler eğitim programında öğrencilerle bir araya gelen Başkan Çelik, öğrencilere Belediyecilik ve belediye hizmetleri hakkında bilgiler verdi. Şehzadeler Belediyesi olarak eğitime büyük bir önem verdiklerini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik "Belediyelerin görevi sadece park yapmak, kaldırım yapmak, çöpleri temizlemek değildir. İdeal manada bir yerel yönetici insanların doğumundan ölümüne kadar her zaman yanında olur, bununla da yetinmez, şehrinde ki bütün canlılara hizmet eder. Bugün sizlerle bir araya gelerek sizlerin de fikirlerini almak ve istişarede bulunmak istedim. Bir ortak akıl ile şehrimize daha fazla neler yapabiliriz noktasında bir karar verelim istiyorum. Ben de sizlerden aldığım önerileri fikirleri dikkate alarak, Şehzadelerimizin hizmetine sunayım istiyorum. Sizlerin bu gözlerindeki ışık ve enerjiyi gördükçe daha çok mutlu oluyorum ve daha çok çalışmak istiyoruz, hizmet etmek istiyoruz. Nihayetinde bizim çalışmalarımızda ki ana gayemiz sizlersiniz. Sizler daha iyi şehirlerde ve ülkede yaşayın, daha önceki yaşanan sıkıntıları yaşamayın diye çaba ve gayret sarf ediyoruz. Bu nokta da sizlerden de bir beklentimiz var. Lider ülke Türkiye güçlü Türkiye, sizlerin omzunda yükselecektir. Sizler çok büyük başarılara imza atmalısınız. Bunu için de çok daha fazla okumalı çalışmalı ve alanlarınızda uzmanlaşmalısınız. Bu noktada sizin başarınıza olan inancım tamdır" dedi. Salonu dolduran öğrenciler Başkan Çelik' e Belediyecilik ve Belediyenin çalışmaları hakkında sorular sorarak bilgiler aldılar. Program sonunda Başkan Çelik öğrencilere satranç takımı hediye etti.

(AY-Y)



04.05.2017 11:49:40 TSI

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