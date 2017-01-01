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Topuz: "Eğitimin sorunu, eğitim çalışanlarının sorunları çözülmeden çözülemez"

04 Mayıs 2017 Perşembe, 11:41
Topuz: "Eğitimin sorunu, eğitim çalışanlarının sorunları çözülmeden çözülemez"
Topuz: "Eğitimin sorunu, eğitim çalışanlarının sorunları çözülmeden çözülemez"

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Tekirdağ Şube Başkanı Ferruh Topuz, eğitim çalışanlarının sorunları ve çözüm önerilerini değerlendirerek, "Eğitimin sorunu, eğitim çalışanlarının sorunları çözülmeden çözülemez" dedi.
Ferruh Topuz yaptığı açıklamada, gücün, itibarın ve ekonomik değerlerin daha adil paylaşılmasını ve herkes için daha onurlu bir hayat talep ettiklerini ifade ederek, "Eğitim çalışanlarının sorunları bizim sorunumuzdur. Bize göre eğitimin sorunu, çalışanların sorunları çözülmeden çözülemez. Sendika olarak, sorunların üzerine gitmeye devam edeceğiz. Ancak sorunun kaynağı neredeyse, çözümü de orada arıyoruz" diye konuştu.
Eğitim çalışanlarını enflasyona ezdirmeyecek bir ücret artışının yapılması gerektiğini kaydeden Ferruh Topuz, "Ekonomik gelişmeden eğitim çalışanlarının da hak ettiği payı almasını sağlayacak refah payı verilmelidir. Ücret ve aylıkların tamamı emekliliğe yansıtılmalıdır. Gelir vergisi oranları reel ücret artışı sağlayacak şekilde sabitlenmelidir. Bütün eğitim çalışanlarının birinci dereceye kadar ilerleyebilmeleri sağlanmalıdır. Mevcut ek gösterge rakamları en az 600 puan artırılmalıdır" ifadelerini kullandı.
Topuz, 2017 Mart ayında yapılan 'Eğitim Çalışanlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri' konulu çalıştayda bir rapor hazırladıklarını belirterek, açıklamasına şöyle devam etti:
"Bir milyonu aşkın çalışanı olan ve dinamik bir yapıya sahip Milli Eğitimde ve Üniversitelerde geçmişten devam eden ve zaman içerisinde ortaya çıkan tüm sorunları yerinde ve doğru tespit etmek, toplu sözleşme görüşmeleri başta olmak üzere, sendikal faaliyetlere ilişkin politika geliştirmeyi sağlayacak veri, bilgi ve bulgu setini ortaya çıkarmak amacıyla Mart 2017'de yaptığımız, 'Eğitim Çalışanlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri' Çalıştayı'nda, 81 ilde 6 farklı komisyon tarafından yapılan çalışmaları şube temsilcilerinin katılımı, uzmanların ve hukukçuların değerlendirmeleriyle birleştirerek kapsamlı yeni bir rapor hazırladık. Sahip olduğumuz bilgi, bilinç ve gücün yardımıyla, inandığımız doğruların hayat bulması için mücadelemize devam ediyoruz, edeceğiz. Gücün, itibarın ve ekonomik değerlerin daha adil paylaşılmasını ve her bir insanımız için daha onurlu bir hayat talep ediyoruz. 'Eğitim Çalışanlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı' da bu hedefimize matuf bir çalışmadır."
(YG-MEF-Y)

04.05.2017 11:49:55 TSI
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