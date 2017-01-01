TREPAŞ, Kapaklı'da yeni yerinde hizmete başladı
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TEKİRDAĞ (İHA) - Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş. (TREPAŞ) Kapaklı Müşteri Hizmetleri Merkezi yeni binasında müşterilerine hizmet vermeye başladı.
TREPAŞ, müşteri memnuniyetini yükseltmek için 2017 yılında devam ettiği yatırım atağına, il ve ilçelerdeki Müşteri Hizmetleri Merkezlerini yenileyerek sürdürüyor. Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki Müşteri Hizmetleri Merkezlerini yenileyen TREPAŞ, modern ve kaliteli bir görünüme ulaştı. TREPAŞ, Mayıs ayından itibaren Kapaklı ilçesinin İnönü Mahallesi, Eyüpoğlu Caddesi 7 numaralı adresinde faaliyetlerini sürdürüyor.
(YG-MEF-Y)
04.05.2017 11:50:55 TSI
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