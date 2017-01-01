İtfaiyeciler arası voleybol turnuvasında birinci olan takıma koç verilecek
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Fatih Keçe
ADANA (İHA) - Adana'da ilki düzenlenen itfaiyeciler arası voleybol turnuvasında birinci olacak takıma kupa ve madalyanın yanı sıra koç da verilecek.
Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından 17 Nisan günü başlayan ve 16 takımın mücadele ettiği 1. geleneksel voleybol turnuvasında sona yaklaşıldı. Yarı final maçında Şakirpaşa İtfaiyeyi 3-0 yenen İtfaiye Merkez C Vardiyası adını finale yazdırdı. İtfaiye Merkez C Vardiyası, İtfaiye Merkez A Vardiyası ile İtfaiye Fatih Şubesi arasında oynanacak maçın galibiyle finalde karşılaşacak.
Merkez C Vardiyası Başkanı Gökhan Tümlüer takımına güvendiğini centilmence final oynayacaklarını iki takımada başarılar dilediğini söyledi.
Final sonrası Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Fahri Durukan'ın birinci olan takıma kupa, oyuncalara madalyanın yanı sıra bir koç vereceği öğrenildi.
(FKE-Y)
04.05.2017 11:51:00 TSI
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