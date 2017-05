YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İtfaiyeciler arası voleybol turnuvasında birinci olan takıma koç verilecek

İtfaiyeciler arası voleybol turnuvasında birinci olan takıma koç verilecek



(Fotoğraflı)



Fatih Keçe

ADANA (İHA) - Adana'da ilki düzenlenen itfaiyeciler arası voleybol turnuvasında birinci olacak takıma kupa ve madalyanın yanı sıra koç da verilecek.

Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından 17 Nisan günü başlayan ve 16 takımın mücadele ettiği 1. geleneksel voleybol turnuvasında sona yaklaşıldı. Yarı final maçında Şakirpaşa İtfaiyeyi 3-0 yenen İtfaiye Merkez C Vardiyası adını finale yazdırdı. İtfaiye Merkez C Vardiyası, İtfaiye Merkez A Vardiyası ile İtfaiye Fatih Şubesi arasında oynanacak maçın galibiyle finalde karşılaşacak.

Merkez C Vardiyası Başkanı Gökhan Tümlüer takımına güvendiğini centilmence final oynayacaklarını iki takımada başarılar dilediğini söyledi.

Final sonrası Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Fahri Durukan'ın birinci olan takıma kupa, oyuncalara madalyanın yanı sıra bir koç vereceği öğrenildi.

(FKE-Y)



04.05.2017 11:51:00 TSI

NNNN