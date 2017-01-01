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MÜSİAD heyetinden Van Defterdarlığına ziyaret



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - MÜSİAD Van Şubesi yönetimi, Van Defterdarı Murtaza Kamar'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

MÜSİAD Van Şubesi yönetimi, Van Defterdarlığına atanan Murtaza Kamar'ı ziyaret ederek, yeni görevinin hayırlı olmasını diledi. MÜSİAD Van Şube Başkanı Abdullah Aras, bölgeyi tanıyan bürokratların, devlet adamlarının ve memurların önemine dikkat çekerek, "Bu tür yetkililerin sayısının fazla olması bölgemiz için hayırlı olacaktır. Böylece daha iyi hizmetlerin oluşacağına inanıyoruz" dedi.

Van Defterdarı Murtaza Kamer ise, MÜSİAD heyetini görmekten mutlu olduğunu ve daha önceki görev yeri olan Düzce'de de MÜSİAD Şubesiyle irtibatlarının olduğunu belirtti.

(MSA-Y)



04.05.2017 11:53:25 TSI

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