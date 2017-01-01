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Sivil savunma ve itfaiyecilik çalıştayı başladı

04 Mayıs 2017 Perşembe, 11:45
Sivil savunma ve itfaiyecilik çalıştayı başladı
Sivil savunma ve itfaiyecilik çalıştayı başladı

(Fotoğraflı)

Doğa Alca
ERZURUM (İHA) - Atatürk Üniversitesi BTC boru hattı şirketi işbirliği ile "Sivil Savunma ve İtfaiyecilik" konulu çalıştay başladı.
Atatürk Üniversitesi ve BTC işbirliği ile sivil savunma ve itfaiyeciliğin eğitim öğretim programlarının mevcut durumu ve geleceği için iki gün sürecek çalıştay başlatıldı. Teknokentte yapılan çalıştaya Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Çelik, BTC koordinatörü Mükerrem Kaya, Horasan Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Kenan Yakut, BTC Sosyal Sorumluluk Müdürü Suna Ercan, sivil savunma ve itfaiye çalışanları katıldı.
Üniversite işbirliğiyle yapılan çalıştaylarına önemine vurgu yapan BTC koordinatörü Mükerrem Kaya, "Sosyal sorumluluk gereği boru hattı güzegahında yer alan yerleşim birimlerinde sosyo-ekonomik katkı veren değişik programlar uyguluyoruz. Hedefimiz insanların bulunduğu yerde mutlu ve huzurlu şekilde hayatlarının devam etmesine katkıda bulunmaktır" dedi.
Eğitimin başta gelen unsur olduğunu belirten Horasan Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Kenan Yakut, "Yerli ve milli bir eğitim politikasını gündeme almalıyız. Huzur ve refah düzeni için en etkin aracımız eğitim olacaktır. Eğitimin ifade ettiğimiz bu işlevinin dışında kültürün gelişmesi de söz konusudur" diye konuştu.
Proje hakkında bilgi veren BTC Sosyal Sorumluluk Müdürü Suna Ercan, şunları söyledi: "En gelişmiş standartlara bağlı kalarak titiz bir şekilde işletilen boru hattımız hidrokarbon yardımlarına karşı hazırlıklı olmak en önemli işimiz. 2006 yılından bu yana işletilen boru hattının acil durum müdahale kapasitesi bu alanda örnek bir uygulama. Bu konuya verdiğimiz önemin bir gereği olarak kümülatif risklerin yönetimi konusunda başka alanlarda da örnek edinmeyi kendimize şiar edindik."
BTC şirketinin çok önemli destekler verdiğini hatırlatan Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Çelik ise, "BTC'yi çok yakından tanıyorum. Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında neler yaptıklarını çok iyi biliyorum. Çok güzel işler yapılmaya devam ediliyor. Destek verilen projelerde istihdam edilen insanlarımızı tanıyorum. Ülkemizde ve bölgemizde çiftçi ve köylü vatandaşlarımıza inanılmaz destek veriliyor. BTC bu noktada gereken desteği veriyor" şeklinde konuştu.
Açılışı yapılan çalıştayın iki gün süreceği bildirildi.
(DA-AA-Y)

04.05.2017 11:54:10 TSI
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