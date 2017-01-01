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İstanbul Caddesi'ne peyzaj düzenleme çalışması



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Gebze Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İstanbul Caddesi üzerinde bulunan Sefa Tepesi yamacında üç boyutlu peyzaj düzenlemesi gerçekleştiriyor.

Sefa Tepesi yamacında bulunan 2 bin metrekare şevli alanın toprak dolgusu yapılarak tesviye edildi. Petek dolgulu, üç boyutlu, doldurulabilir hücrelerden oluşan kaplama malzemesi ile peyzaj düzenlemeleri tamamlandı. Ekipler, petek dolgu işleminin yanı sıra alanda çalı türü bitki dikimleri de gerçekleştiriyor. 13 bin çalı türü bitki dikimi gerçekleştiren ekiplerin bitki dikim çalışmaları sürüyor. Yapılan çalışma neticesinde ana yol kenarında boş duran arazi modern kent kimliğine uygun hale getirilecek. Daha estetik ve güzel bir görüntü amaçlayan ekiplerin sefa tepesindeki çalışmaları devam ediyor.

(İG-GY-Y)



04.05.2017 11:55:04 TSI

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