Şampiyonluk sevinçlerini Başkan Doğan ile paylaştılar

İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, farklı dallarda şampiyonluk kazanan Cebir Koleji öğrencilerini öğretmenleriyle birlikte makamında misafir etti.

İl genelindeki okullar arasında düzenlenen yarışmalar kapsamında atletizm ve okçuluk dallarında şampiyonluk kazanan öğrenciler, sevinçlerini İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ile paylaştılar. Öğrencilerin şampiyonluk sevinçlerine ortak olan Başkan Doğan, onlara küçük hediyeler vererek başarılarını tebrik etti. Öğrencilerle spora ve geleceklerine dair sohbet eden İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, "Sizin gözlerinizdeki o ışık o enerji, bizim yarınlarımızın ışığıdır. Sizleri seviyoruz. Sizler, bizlerden daha iyi olasınız diye çalışıyoruz. Sizlerin daha sağlıklı, sportif faaliyetler içinde yetişmeniz için çabalıyoruz. İzmit Belediyesi olarak özellikle gençlerimizi sporun her dalına teşvik etmek amacıyla sayısız proje üretiyoruz" dedi.

Spor alanında yapılan hizmetleri öğrencilerle paylaşan Başkan Doğan, "İzmit'i seviyorum bisiklete biniyorum sloganıyla 7 yıl önce başlattığımız projeyle devlet, özel okul ayrımı yapmaksızın her yıl 5 bin öğrenciye bisiklet hediye ediyoruz. Bisiklet eğitim pistimizde on binlerce kişiye bisiklet kullanmayı öğretiyoruz. Jimnastik, güreş, izcilik, bisiklet branşlarında da çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Salon sporlarında büyük atılım içerisindeyiz. Gençlerimizin daha iyi koşullarda spor yapabilmeleri için yeni spor salonları açıyoruz. Portatif yüzme havuzlarımızla tüm çocuklarımıza yüzmeyi öğretiyoruz. Yine 4.sınıf öğrencilerimize basketbol topu dağıtarak çocuklarımızı sporun her dalına teşvik ediyoruz. Bir ilçe belediyesi olarak amatör spora en büyük yatırımı yapan bir belediyeyiz. FİFA standartlarındaki Cephanelik Spor Kompleksinde, sporun her alanına imkan sağlıyor, her yıl binlerce gencimizi sporla buluşturuyoruz. Kocaeli'nin ilk aquparknı da İzmit'te yapıyoruz. Sporun her alanında desteğimiz şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edecek" diye konuştu.



