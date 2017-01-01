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Salihli yerli tohum şenliğine hazırlanıyor



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Gediz Havzası Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma Çevre ve Kalkınma Vakfı (GEMA) Genel Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu ve yönetim kurulu üyeleri Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı makamında ziyaret ederek Tohum Şenliğine davet etti.

GEMA Genel Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu ve yönetim kurulu üyeleri Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette Salihli Belediyesi ve birçok odanın işbirliğinde ilk defa bu yıl gerçekleştirilecek olan Yerli Tohum ve Fide Şenliği hakkında Başkan Kayda ile GEMA Vakfı üyeleri karşılıklı istişarede bulundu. Gelecek için yerel tohumların önemini vurgulayan Başkan Kayda, "Yerel tohumların korunması ve çoğaltılmasına katkı sağlayarak bir farkındalık oluşturma amacıyla çıktığımız bu yolda inşallah muvaffak olacağız. Kırsalda kalkınma sağlamak için, organik olarak katkısız yetiştirdiğimiz ürünleri daha da arttırmalıyız. Salihli Belediyesi olarak bu tarz sosyal projelerde olmaktan mutluluk duyuyoruz" diyerek, ziyaretlerinden dolayı GEMA Genel Başkanı Kilimcigöldelioğlu ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek vakıf çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Öte yandan 20 Mayıs Cumartesi günü Sart Mahallesi'nde gerçekleştirilecek olan şenlikte gün boyu panel, tohum takası, folklor gösterileri, köylü pazarı, sivil toplum kuruluşlarının sergileri, çiçek satımı, kitap dağıtımı gibi etkinliklerin gerçekleştirileceği öğrenildi.

(BA-AY-Y)



04.05.2017 11:58:09 TSI

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