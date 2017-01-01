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Şehidin ismi konferans salonunda yaşayacak



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ANTALYA (İHA)- Antalya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Konferans Salonu'na, Şehit Jandarma Komando Er Barış Akkabak'ın adı verildi.

Vatani görevini yerine getirirken Mardin'de düzenlenen mayınlı saldırı sonucu şehit düşen Jandarma Komando Er Barış Akkabak'ın adı, Antalya Kamu Hastaneleri Birliği'ne bağlı Ahatlı'da hizmete açılan Antalya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin konferans salonuna verildi.

Konu hakkında açıklamada bulunan Antalya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt. Cennet Tijen Arıbaş, Mardin'de şehit düşen Barış Akkaba'nın adını yaşatmak istediklerini belirterek, "Sağlık Bakanlığımızın talimatları ve Antalya KHB Genel Sekreterliğimizin destekleri ile Antalya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimizin Konferans Salonu'na Serikli şehidimiz Barış Akkabak'ın adını verdik. Şehit komando Er Barış Akkabak küçük yaşta annesini kaybetmiş, dedesi Ramazan Akkabak ve anneanne Havva Akkabak tarafından yetiştirilmiştir. Şehidimizi üzerinde emekleri olan dede Ramazan Akkabak'ı bu salonda gerçekleştirdiğimiz Sivil Savunma Eğitim Programına davet ederek eğitim programı sonunda kendisine onur plaketi takdim ettik" dedi.

(SM-Y)



04.05.2017 11:58:15 TSI

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