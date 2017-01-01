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İlkokul öğrencilerine diş sağlığını anlatıp hediyeler verdiler

04 Mayıs 2017 Perşembe, 11:57
İlkokul öğrencilerine diş sağlığını anlatıp hediyeler verdiler
İlkokul öğrencilerine diş sağlığını anlatıp hediyeler verdiler

(Fotoğraflı)

Vedat Kılıç
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Ereğli Eğitim Fakültesi (EEF) Sınıf Öğretmenliği Bölümü 3. Sınıf öğrencileri Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi kapsamında "Sağlıklı Dişler, Mutlu Hayatlar" projesi ile ilkokul öğrencilerine ağız ve diş sağlığının önemini eğlendirerek anlattı.
EEF Sınıf Öğretmenliği Bölümü 3. Sınıf öğrencileri tarafından "Sağlıklı Dişler, Mutlu Hayatlar" projesi Ören İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Proje kapsamında Kdz. Ereğli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde görevli Dt. İhsan Karaman tarafından ilkokul öğrencilerine ağız ve diş sağlığının önemini anlattı. Verilen eğitim seminerinin ardından EEF öğrencileri ilkokul öğrencilerinin yüzlerini boyayıp, çeşitli oyunlar oynadı, palyaço gösterisi yaptı. Etkinlik sonunda öğrencilere diş fırçası ve diş macunu hediye edilirken, broşürler dağıtıldı. Projenin koordinatörlüğünü EEF Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Şule Kösem yaparken, projeyi hazırlayan öğrenciler şu isimlerden oluştu; Muammer Bican, Zehra Güleç, Merve Tuğçe Güzel, Vural Kara, Tuğba Pehlivanoğlu, Müge Karagüzel, Melis Özdemir, Sevda Tamdoğan ve Merve Akar.
Projede yer alan öğrenciler Kdz. Ereğli Ağız ve Diş Sağlığı Başhekimi Dt. Yüksel Tuncer, öğrencilere seminer veren Dt. İlhan Karaman ve Ören İlkokulu Müdürü Sabahattin Durgut'a teşekkür etti.
(VK-İÇ)

04.05.2017 12:05:33 TSI
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