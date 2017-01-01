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Nilüfer Belediye Meclisi, kentsel dönüşümde ortaya çıkabilecek asbest riskine dikkat çekti



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BURSA (İHA) - Nilüfer Belediye Meclisi'nde, kentsel yenileme ile birlikte artan bina yıkımları sırasında ortaya çıkabilecek asbest riski ele alındı.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in başkanlığında yapılan toplantıda, kentsel dönüşüm dolayısıyla yıkılan bazı binalardan ortaya çıkabilecek asbestin çevreye zarar vermeden nasıl bertaraf edilebileceği ele alındı. Asbest söküm uzmanı Utku Önen, asbestin türleri, karşılaşılan malzeme ve işler ile ilgili sunum yaptı. Asbestin sağlığa ve çevreye olumsuz etkilerine dikkat çeken Önen, asbestli binada yıkımın nasıl yapılması gerektiğini anlattı. Önen, yıkılacak binada, asbestli maddeden üretilen yalıtım ve kaplama malzemesinin varlığı tespit edilmişse, yıkımın yönetmeliğe uygun olarak asbest söküm uzmanı nezaretinde ve asbest söküm çalışanları tarafından yapılması gerektiğine vurgu yaptı. Asbestin gözle bakılarak tespit edilemeyeceğine dikkat çeken Önen, mutlaka binalardan numune alınıp yetkili laboratuarda incelenmesi ve buradan çıkacak sonuca göre binada asbest olup olmadığına karar verilmesi gerektiğini de anlattı.

Başkan Mustafa Bozbey de asbestin insan sağlığı ve çevreye zararlı olduğunu söyleyerek konuyla ilgili meclis kararı alınması gerektiğini kaydederek, "Şu anda kentsel yenileme kapsamında çok sayıda bina yıkılıyor. Bu binalarda asbestli ürünlerin kullanıldığını tahmin ediyoruz. Yıkılmakta olan yapıların hemen hemen hepsinde asbest mevcut. Bu binalarda bulunan asbest toz bulutu halinde havaya yayılıyor, çevreden geçen insanlar da bunu soluyor. Büyük bir sıkıntı var, bu konuda mecliste karar almalıyız. Yıkımın ne şekilde yapılması gerektiği uzman kurumlar tarafından takip edilmeli" dedi.

(MŞ)



04.05.2017 12:06:47 TSI

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