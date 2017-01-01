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Jag-Bambir Nilüfer'de sahne aldı



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BURSA (İHA) - "Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programı II" ile hayata geçirilen "Şehirlerin Buluşması" projesi kapsamında Ermeni müziğinin sevilen grubu Jag-Bambir Nilüfer'de sanatseverlerle buluştu.

Anadolu Kültür'ün "Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programı II" kapsamında gerçekleştirdiği "Şehirlerin Buluşması" projesi aracılığıyla Ermeni müziğinin modern düzenlemelerini en iyi şekilde sunan rock grubu Jag- Bambir, Konak Kültürevi'nde sahne aldı. Bursa ve Gümrü arasında, bir dizi kültür sanat etkinliği aracılığıyla iki şehrin belediyeleri, kültür sanat kuruluşları ve sivil toplum örgütleri arasında diyalog ve iş birliği geliştirmeyi hedefleyen proje kapsamında Jag- Bambir rock grubu Bursalı sanatseverlerin karşısına çıktı. Gagik "Jag" Barseghyan, Anna Kocharyan, Arman Kocharyan ve Grigor Mirzoyan'ın sahne aldığı geceye Bursalılar ilgi gösterdi.

Yaklaşık iki saat süren konserin sonunda müzik tutkunları sanatçıları ayakta alkışladı. Konseri izleyen Nilüfer Belediye Başkan Danışmanı Dr. Sibel Özer, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey adına sanatçıları kutladı.

(MŞ)



04.05.2017 12:09:14 TSI

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