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Hakkari Valiliğinden 'dolandırıcılık' uyarısı

04 Mayıs 2017 Perşembe, 12:01
Hakkari Valiliğinden 'dolandırıcılık' uyarısı

HAKKARİ (İHA) - Hakkari Valiliği, Vali Cüneyit Orhan Toprak'ın adını kullanarak talepte bulunanlara itibar edilmemesini istedi.
Valilikten yapılan açıklamada, "Sayın Valimizin adını kullanarak ve bizzat telefonda Sayın Valimiz ile görüştüklerini iddia eden bazı dolandırıcıların; para, yardım, kişisel kimlik bilgisi, banka hesap numarası gibi taleplerde bulundukları yönünde bir takım duyumlar alınmıştır. Konu hakkında emniyet birimleri tarafından tahkikat başlatılmış olup, böyle durumlarda hemen 155 Polis İmdat veya 156 Jandarma İhbar hattını arayarak bilgi vermeniz uygun olacaktır" denildi.
(FT-MSA-Y)

04.05.2017 12:10:13 TSI
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