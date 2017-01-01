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Üç yeni kompleks için yetki verildi



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısının 1. oturumunda Bakanlık ile ortak yapılacak olan spor salonunun müjdesini de verdi.

Körfez Belediyesi'nin Mayıs ayı Meclis Toplantısı'nın 1. oturumu, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı, bir önceki aya ait karar özetlerinin okunması, yoklama ve saygı duruşu ile başladı. 12 maddenin görüşüldüğü meclis toplantısı öncesi konuşan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, 16 Nisan'da yapılan referanduma değindi. Meclis toplantısında İlimtepe, Çamlıtepe ve Güney Mahallesi Kaşkaldere Spor Kompleksi ile ilgili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile protokol yapmak ve ortak proje üretmek için Başkan Baran'a yetki verildi.

Toplantıda konuşan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, "Sporun Başkenti sloganı ile çıktığımız yolda 3 önemli spor kompleksi projesini hayata geçireceğiz. Güney Mahallesi'nde yapılacak spor salonu için de bakanlıktan söz aldık. Proje onaylanınca çalışmalar başlayacak" dedi.

Körfez'de İSU tarafından başlanacak olan alt yapı çalışmaları hakkında da bilgiler veren Başkan Baran, "Yaklaşık 230 milyon TL'lik bir yatırım planlanması var. Körfez'in bütün mahallelerinde yapılacak. 3 yıllık bir çalışma olacak. Planladığımız şekilde projelerimiz adım adım ilerliyor" açıklamasını yaptı.

(İG-GY-Y)



04.05.2017 12:12:04 TSI

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