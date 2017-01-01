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Torun'dan teşkilatlara teşekkür ziyareti



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BURSA (İHA) - AK Parti İl Başkanı Cemalettin Torun, 16 Nisan referandumunun ardından çıkan başarılı sonuçlar için ilçe teşkilatlarına teşekkür ziyaretlerinde bulunuyor.

AK Parti İl Başkanı Cemalettin Torun, 16 Nisan'da gerçekleşen tarihi referandumun ardından ilçe teşkilatlarına yönelik ziyaretlerini başlattı. İlk Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçe teşkilatları ile başlayan Cemalettin Torun, burada ilçe başkanları ve yönetimlerinden çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Torun, Türkiye'de çift başlı yönetim sisteminin getirdiği olumsuzlukları, zaman kaybını önlemek amacıyla halkın önüne sundukları sistem değişikliği fikrinin halkın onayından geçtiğini hatırlatarak, Türkiye'nin geleceği için sandıklara giden, oyunu kullanan herkese teşekkür etti.

Başkan Cemalettin Torun, 16 Nisan'dan teşkilatlarının günler öncesinden başlattıkları referandum çalışmalarında gece gündüz demeden çalışarak, 'Çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız' düsturu ile Bursa'nın her köşesinde halkla buluşarak mevcut anayasadaki değişimin zorunluluğunu ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlattıklarını ifade ederek, "Hazırlıklarımız sürecinde emek sarfeden tüm teşkilat mensuplarıma teşekkür ediyorum. Allah'ın izni, halkımızın desteği ve sizlerin çabaları ile bu önemli dönemeçte de Bursa teşkilatları olarak üzerimize düşeni yaptık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'ye yeniden üyeliği hakkında da konuşan Torun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"16 Nisan'da sandığa yansıyan millet iradesinin tecellisini bir kez daha yaşıyoruz. Kurucu Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın yuvasına dönüşü tüm teşkilatlarımıza ayrı bir heyecan katıyor. Şimdi daha çok çalışma, daha güçlü bir Türkiye hedefimiz doğrultusunda adımlarımızı hızlandırma vaktidir. Bu yolda her zaman olduğu gibi üzerimize düşeni yapacağız. Bu tarihi kavuşma partimize, milletimize ve ülkemize hayırlı olsun."

(MŞ)



04.05.2017 12:12:16 TSI

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