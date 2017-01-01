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Başkan Sekmen Erzurum Barosunu ziyaret etti

04 Mayıs 2017 Perşembe, 12:05
Başkan Sekmen Erzurum Barosunu ziyaret etti
Başkan Sekmen Erzurum Barosunu ziyaret etti

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Baro Başkanlığını ziyaret ederek Başkan Talat Göğebakan ve avukatlarla bir araya geldi.
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ali Rıza Kiremitçi ile birlikte gittiği Erzurum Barosu'nda, Başkan Talat Göğebakan, yönetim kurulu üyeleri ve avukatların da katıldığı ziyarette hizmetlerini anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, her zaman en iyi hizmeti üretme gayreti içerisinde olduklarını belirtti. Siyaset ve adaletin yoğunlukta konuşulduğu ziyarette Baro Başkanı Talat Göğebakan şunları söyledi:
"Erzurum Barosu olarak hukukun üstünlüğüne inanıyor, hukukun toplumun huzuru ve güveni için olmazsa olmazlardan olduğunu düşünüyoruz. Toplumun sorunlarına duyarlı, öncelikle yerelde, geniş çerçevede ise ülke çapında hukukun aktif olarak işlemesi ve toplumsal huzurun sağlanması bakımından Erzurum Barosu olarak elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz. Türkiye'nin temel sorunlarıyla ilgili olarak hem anayasayla ilgili olarak hem de yereldeki sorunlarla ilgili olarak gönlü geniş, herkese kucak açan ve her yere el uzatan bir baro olmak amacındayız."
Ziyaretin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Genel Sekreteri Ali Rıza Kiremitçi, Baro Başkanı Talat Göğebakan ve avukatlarla birlikte baro restoranda yemek yediler.
(ERZ-Y)

04.05.2017 12:15:00 TSI
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