YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Tramvay hattında ray montajı tamamlandı

Tramvay hattında ray montajı tamamlandı



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına devam edilen tramvay hattında ray montajı tamamlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Sekapark ile Şehirlerarası Otobüs Terminali arasında hizmet verecek Tramvay çalışmalarında ray montajları tamamlandı. Ray montajlarının bitirilmesi ile arasındaki boşluklar kaynak yapılarak birbirlerine bağlanıyor. Ardından hattın geometrisindeki son ayarlar yapılıyor.

Öte yandan Akçaray Projesi kapsamında hizmet verecek 12 Tramvay aracından yedincisi de Kocaeli'ne getirildi. Bursa'da üretimi yapılan tramvay aracı Şehirlerarası Otobüs Terminalinin yanında bulunan alanda raylara indirildi. Bursa'da bulunan fabrikada testleri tamamlanan aracın ray uyumluluk testleri yapıldıktan sonra tamamen teslim alınacak. Proje çerçevesinde Büyükşehir tarafından 12 adet tramvay aracı alınacak. 5 modül halinde olan bir araç 33 metre uzunluğunda ve 294 yolcu kapasitesine sahip olacak.

(İG-GY-Y)



04.05.2017 12:15:04 TSI

NNNN

