Başkan Türel, 70 yaşını aşmış 51 sporsevere plaket verdi

ANTALYA (İHA) - Antalya Kent Konseyi, Antalya'da sporun her kademesinde gelişmesine katkı vermiş 70 yaşını aşmış 51 sporseveri kahvaltıda bir araya getirdi. Kahvaltıya katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, "Hayatta her şey satın alınabilir satın alınamayacak tek şey tecrübedir. Tecrübelendikçe farklı yaklaşımlar ortaya koyuyoruz. Tecrübe yaşadıkça öğrenilir. Hepimiz tecrübelendikçe farklı yaklaşıyoruz" dedi.

Antalya Kent Konseyi, Antalya'da sporun her kademesinde gelişmesine katkı vermiş 70 yaşını aşmış 51 sporseveri kahvaltıda bir araya getirirken, programa Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'de katıldı. Başkan Türel, hayatta her şeyin satın alınabileceğini ancak satın alınamayacak tek şeyin tecrübe olduğunu söyledi.

Konuşmasına kent konseyine teşekkür ederek başlayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, "Antalya'yı tarif ettiğimizde içinizde başarılarıyla, şehre verdiği katkılarla övündüğümüz en keyifli sayfalardır. Bu sayfalar kapanmayacak ve böylesi buluşmalarla yaşatmak zorundayız. Antalya'da eğer biz vefanın sadece İstanbul'da bir semt adı olmadığını gösterirsek şehrimiz gelecek nesillere ilerlemesini sağlayacağız" dedi



"Geçmişteki hatıralar bir şehrin bakiyesidir"

Bugün gelecek nesillere şerefle anlatacağı büyüklerle bir arada olduğunu söyleyen Başkan Türel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Geçmişteki hatıralar bir şehrin bakiyesidir. Onları korumalıyız. Ben bunun için gayret gösteriyorum. Değerlerimizi kaybettiğimizde, değerlerimiz yozlaşmaya başladığında o zaman inanınız birlik ve beraberliği sağlamamızda sorunlar yaşarız."



"Kent müzesinin temelleri atılıyor"

Kent müzesinin temellerinin atıldığına dikkat çeken Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, "İnşallah açılışını yapacağız. Canlı tarih söyleşilerimiz oluyor. Bu hatıraları gelecek nesillere aktarmak için, canlı canlı dinlemek için kaçırmamalıyız. Aranızdaki en genç kardeşlerinizden biri olarak, sizlerle olmaktan dolayı memnun olduğumu bir daha belirteyim" dedi.



"Satın alınmayan tek şey tecrübedir"

Hayatta satın alınamayacak şeyin tecrübe olduğunu ifade eden Başkan Menderes Türel, "Hayatta her şey satın alınabilir satın alınamayacak tek şey tecrübedir. Tecrübelendikçe farklı yaklaşımlar ortaya koyuyoruz. Tecrübe yaşadıkça öğrenilir. Hepimiz tecrübelendikçe farklı yaklaşıyoruz. Bizde bu tecrübenin nimetlerini ilerledikçe göreceğiz. Tecrübeye sahip insanlardan da bilgiler edinebilirsek o zaman kazanımlar elde edebiliriz" diye konuştu.

Programın sonunda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 51 sporsevere plaketlerini kendi elleriyle verdi. düzenlenen program toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

04.05.2017 12:16:30 TSI

