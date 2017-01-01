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Engelliler çarşıda gezerken artık yolda kalmayacaklar

04 Mayıs 2017 Perşembe, 12:11
Engelliler çarşıda gezerken artık yolda kalmayacaklar
Engelliler çarşıda gezerken artık yolda kalmayacaklar
- İl Sağlık Müdürlüğü bahçesine akülü engelli araçları için şarj ünitesi kuruldu

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü bahçesine akülü engelli araçları için şarj ünitesi kuruldu.
Birçok akülü araç kullanan vatandaş, yolda kalma endişesi ile sokaklarda çok fazla gezmek istemiyor. Bunu fark eden Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü ile özel bir fizik tedavi merkezi tarafından il merkezinde bulunan Sağlık Müdürlüğü bahçesine şarj ünitesi kuruldu. Şarj ünitesi sayesinde artık engelli vatandaşlar il merkezinde akülü araçları ile rahat rahat gezebilecekler. Özellikle Eskişehir'in en yoğun caddeleri olan İki Eylül, Doktorlar, Şair Fuzuli ve adaların kesişme noktası üzerinde kurulan ünite ile engelli vatandaşlar diledikleri kadar il merkezinde gezebilecek.
Eskişehir İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Mumcu, şarj ünitesi ile ilgili bilgiler verdi. Engelli vatandaşların artık şarj sıkıntısı yaşamayacaklarını belirten Mumcu, "Biz İl Sağlık Müdürlüğü olarak engelliler ile ilgili Eskişehir'de bir çok faaliyete imza atmak istiyoruz. Bunlardan bir tanesi de yine özellikle fizik tedavi merkezinin kurucusu ve sahibi Dr. Türkan hanımın katkılarıyla, bizim ricamız, onun da uygun görüşüyle engelli araçları için şarj ünitesi kuruldu. Gerçekten bu ünite bölgede engellilerimizin ihtiyacıydı. Çünkü gezinti alanı çevresine engelliler, araçlarının aküsünün bitmesi korkusuyla gelemiyorlardı. Ulaşım sağlayamıyorlardı. Böylelikle Türkan hanımın engellilerle ilgili her zaman yaptığı desteklerden biri olarak, engellilerimizin bu bölgede gelip rahat gezmelerini, dışarıda da hayatlarını devam ettirebilmeleri için bir küçük katkı sağlamaya çalıştık" dedi.
Akülü aracı ile şarj ünitesi açılışına gelen engelli vatandaş Salim Önalıcı, eksiklik duydukları bir konunun giderildiğini anlattı. Önalıcı, "Böyle bir şey şehir merkezinde yoktu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Burada engelli lavabosu da olduğu için bizim için güzel oldu. Önceden gerçekten büyük eksiklik duyuyorduk. Arabamızın şarjı bitiyordu çoğunlukla ve gezemiyorduk" diye konuştu.
Açılışa gelen bedensel engelli vatandaşlardan Rıdvan Sert ise, engelli lavabosu sayısının arttırılmasını istedi. Yaşadıkları sıkıntılara duyarlı olarak yaklaşanlara teşekkür eden Sert, "Bizim derneğimizin üyelerinin de en büyük sıkıntısı çarşı merkezinde lavabo ve şarj istasyonunun olmamasıydı. Bu konularda duyarlı olan Türkan hanım ve İl Sağlık Müdürümüz Ali beye teşekkür ederiz. Çünkü biz sadece Sağlık Müdürlüğü bahçesinde lavabo ihtiyacımızı karşılayabiliyoruz. Şimdi şarj istasyonumuz da oldu. Diğer yetkililerden de Eskişehir'in bir çok yerine de engelli lavabolarının açılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.
(MSY-KÇ)

04.05.2017 12:20:19 TSI
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