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Okul kermesine yoğun ilgi



(Fotoğraflı)



Mehmet Salih Keskin

MARDİN (İHA) - Mardin Abdulkadir Tutaşı İlkokulunun düzenlediği kermes yoğun ilgi gördü.

Merkez Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'nde bulunan Abdulkadir Tutaşı İlkokulu tarafından her yıl düzenlenerek geleneksel hale getirilen ve bu yıl 3'üncüsü düzenlenen dayanışma kermesine ilgi büyük oldu. Okul bahçesinde düzenlenen ve okul idarecileri, okul aile birliği, öğretmen ve öğrenci velilerin bir araya gelerek düzenledikleri kermese mahalle sakinleri adeta akın etti.

Abdulkadir Tutaşı İlkokulu'nun çok başarılı bir etkinliğe imza attığını belirten Mardin Milli Eğitim Şube Müdürü Tekin Oruç, "Düzenlenen kermese katılmak ve katkıda bulunmak üzere burada bulunuyoruz. Okul öğretmenlerimiz ve öğrenci velilerimizin hazırladığı bu anlamlı kermes için emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bizler de Mardin Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, buradaki heyecan ve coşkuya ortak olmak üzere geldik. Çok güzel yemekler hazırlanmış, bol çeşit yemek ve tatlıların olduğunu görüyoruz. Aslında bu kermesin bir diğer yönü var. Bu da okul aile dayanışmasını sağlamak, öğretmen ve öğrencilerinin buluşmasına vesile olmaktadır. Bu açıdan ben bu etkinliği önemsiyor ve emeği geçen herkesi başta okul idarecileri ve okul aile birliği temsilcilerini tebrik ediyoruz" dedi.

Geleneksel kermesin asıl amacının okul öğretmenleri ile öğrenci velilerinin kaynaşmasına vesile olmak olduğunu belirten öğrenci velisi Tuğba Akburak, "Buradan gelen maddi desteğin ihtiyaç sahibi okul öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşılamak ve diğer öğrencilerimizin de daha iyi şartlarda eğitim görmelerini sağlamak içindir. Öğretmen ve öğrenci velilerimizin yaptığı yöresel yemeklerimizin burada büyük rağbet gördüğünü görüyoruz. Doğrusu bu kadar yoğun geçeceğini beklemiyorduk" diye konuştu.

Okul Aile Birliği Başkanı İsa Aydoğan ise "Bugün burada güzel bir etkinlik düzenliyoruz. Etkinliğimizin asıl amacı bir muhabbetin oluşmasına vesile olmaktır. Okulumuzun öğrencilerini, öğretmenlerini, öğrenci velilerini bir araya getiriyor, kaynaşmalarını sağlayıp, aralarındaki muhabbeti geliştirmeye çalışıyoruz. Biz bu etkinliği ticari kaygılarla değil dayanışmayı arttırmaya ve kaynaşmaya yönelik yapıyoruz. Baharın gelişinde aynı zamanda öğrenci velilerimize de ağaç ve fidan dikmeleri için fidan dağıtımı yapıyoruz" ifadelerinde bulundu.

(MSK-MP-Y)



04.05.2017 12:25:14 TSI

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