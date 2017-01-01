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Büyükşehir'den Dünya Türkçülük Günü kutlaması



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - 3 Mayıs Dünya Türkçülük Günü, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda kutlandı.

Adana Büyükşehir Belediyesi, 3 Mayıs Dünya Türkçülük Günü nedeniyle, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Fuayesi'nde etkinlik düzenledi. Azeri Siyaset Bilimcisi ve Yazar Aynur İmranova'nın konuşmasıyla başlayan etkinlik, Türk Müzikleri Konseri'yle devam etti.

Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nca organize edilen etkinliğin ilk bölümünde söz alan Aynur İmranova, böyle bir günü kutlamak için Azerbaycan'da yıllarca mücadele verildiğini söyledi. İmranova, "Güney Azerbaycan'da yaşayan Türkler, anadillerinde eğitim alabilmek için mücadele veriyor. Sovyetler Birliği, Türk bölgesini, Türklükten arındırmak için uğraştı, bizleri asimile etmeyi istediler. Yasaklarla bunu başarmayı hedeflediler. Azerbaycan'da Ebufeyz Elçibey'le gelen özgürlük, günümüzde de istediğimiz oranda yaşanmıyor. Türk kimliği için, bu uğurda herkesin mutlaka her gün bir şeyler yapması lazım. Türk milletine yönelik en büyük soykırımı Ruslar gerçekleştirdi. Bu katliamları AİHM'ne taşıyacak hukukçularımız olsun isterdim" dedi.

Konuşmaların ardından Adana Büyükşehir Belediyesi kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu sahne aldı. Kaya Kuzucu ve Mahmut Tülek'le birlikte, Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Konservatuvar müzisyenlerinden oluşan ekip, çeşitli parçalarla eğlendi.

Konserin ardından, müzisyenlere çiçek verildi.

(ELF-Y)



04.05.2017 12:29:01 TSI

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