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Hamilelikte artan iştaha dikkat

04 Mayıs 2017 Perşembe, 12:20
Hamilelikte artan iştaha dikkat
Hamilelikte artan iştaha dikkat

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Hamilelik sürecinin kadınlar için özel bir dönem olduğunu belirten Dr. Fevzi Özgönül, hormonların çok aktif olduğu ve duygusallığın en üst seviyede yaşandığı bu dönemde beslenmenin de oldukça önemli olduğunu söyledi.
Dr. Fevzi Özgönül, "Hamilelik boyunca, ben iki can taşıyorum bu nedenle çok yemek yemem gerekir diye düşünmeyin. Bedenimiz bize ihtiyacını iştah yolu ile gösterir. Eğer iştahınız çok açıksa yemek miktarını artırabilirsiniz. Fakat siz bunu düşünerek belirlemeyin. İştahınız bazen az, bazen çok olabilir. Özellikle ilk 3 aydan sonra hormon baskısı ortadan kalkınca iştahınız artabilir. Ya da tatlı, hamur işi gıdaları çok tüketmeye başladığınızda, hareketsiz kalıp sindirim sisteminize destek olmadığınızda da iştahınız artabilir" dedi.
Hamilelik boyunca bedenin zarar görmemesi ve bebeğin gelişimini rahat tamamlayabilmesi için bazı besin guruplarına özellikle dikkat edilmesi gerektiğini ifade eder Dr. Özgönül, "Kalsiyum : Bebeğin gelişiminde kalsiyumun çok büyük bir önemi vardır. Bu nedenle eğer anne yeterince kalsiyum almazsa, bebek ihtiyacını ne yapıp edip anneden karşılayacağı için; annede kemik erimesi, diş kayıpları, eklem rahatsızlıkları gibi kötü etkiler olabilir. Bunu önlemek için kalsiyumdan zengin olan yiyecekleri tüketmek gerekir. Başta, süt ve süt ürünleri, yoğurt, peynir ,balık,badem,fasulye,yeşil yapraklı sebzeler. Protein : Vücudumuzun yapı taşı olarak adlandırılan proteinler, hem bağışıklık sistemi için hem de vücudumuzun yenilenmesi için gerekli olan temel besinlerin başında gelir. Bebek için de protein çok önemlidir. Bu nedenle hamile bir kadının protein ihtiyacı normal bir kadından 1/3 oranında fazladır. Kırmızı ve beyaz et, yumurta, yoğurt, peynir, bakliyatlar, ceviz fındık gibi kuruyemişler, hatta avokado , nar gibi bazı meyvelerde bile protein vardır" açıklamalarında bulundu.
Vücudun ve bebeğin de yapılanması için demire ihtiyaç olduğunu kaydeden Dr. Özgönül, "Bu nedenle özellikle hamilelik boyunca kansızlık olmaması ve rahat bir hamilelik süreci yaşayabilmek için demir bakımından zengin gıdaların da önemi vardır. Pekmez başta gelir ( özellikle karadut ve keçi boynuzu ) ,kırmızı et, balık, ıspanak, koyu yeşil yapraklı sebzeler, tahıllar, bakliyatlar, kuruyemiş ve kuru meyveler. Vitamin: Özellikle C vitamini bu dönemde vücudumuzun en önemli biri olan demirin, bağırsaklardan emilimini sağladığı için özel bir öneme sahiptir. Folik asit B grubu vitaminlerdendir ve özellikle hamileliğin ilk 3 ayında folik asit ihtiyacı normalin 3 katına çıkar. Folik asit bebeğin hücre gelişimi için çok önemlidir. Yeşil yapraklı sebzeler, narenciye, barbunya, brokoli, domates ve suyu, yumurta, semizotu, fındık, pırasa, kuruyemişler, kuru kayısı, kuru erik, yulaf ezmesi, öğütülmüş keten tohumu, bezelye, elma, portakal, sebze yemekleri önemlidir" şeklinde konuştu.
(ÖB-ÖB-Y)

04.05.2017 12:29:35 TSI
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