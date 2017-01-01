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Dünya'da Seramik Sergisi, Kağıt Müzesi'nde sergileniyor

04 Mayıs 2017 Perşembe, 12:24
Dünya'da Seramik Sergisi, Kağıt Müzesi'nde sergileniyor
Dünya'da Seramik Sergisi, Kağıt Müzesi'nde sergileniyor

(Fotoğraflı)

İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - Dünya'da Seramik Sergisi, SEKA Mehmed Ali Kağıtçı Müzesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi SEKA Mehmed Ali Kağıtçı Müzesi "Dünyada Seramik'' adlı Fotoğraf ve Seramik Sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergide Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksek Okulu Seramik Cam ve Çinicilik Program Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Nermin Demirkol ve Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi Hakan Öcel'in eserleri sergilenecek. SEKA Mehmet Ali Kağıtçı Müzesi'ndeki serginin açılışı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü tarafından gerçekleştirdi. Sergide eserleri sergilenen Yrd. Doç. Dr. Nermin Demirkol Büyükşehir Belediyesi'ne sanata verdiği değer ve destekleri için teşekkür etti. Sergi açılış kurdelesi kesildikten sonra sergi alanını protokol eşliğinde gezildi. Sergi tanıtımı sırasında sergi sahipleri protokole eşlik ederek sergi hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Sergide, Yrd. Doç. Dr. Nermin Demirkol'a ait ülkemizden ve Barselona, Toledo, Torino, Limoges, Stockholm, Osaka, Glasgow, Pekin gibi dünyadaki önemli seramik ile ilgili yerlerden çektiği fotoğraflar yer alıyor. Ayrıca Uşak Üniversitesi GSF Seramik Bölümü'nden Hakan Öcel'in bu fotoğrafları fotokopi transfer metodu ile kendi seramik eserlerine aktardığı fotoğraf ve seramik eserlerden oluşuyor. Sergi 15 Mayıs Pazartesi gününe kadar SEKA Mehmed Ali Kağıtçı Müzesi'nde ücretsiz olarak gezilebilecek.
(İG-İÇ)

04.05.2017 12:32:31 TSI
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