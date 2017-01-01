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15 Temmuz Milli İrade Destanı Yazarlık Yarışmasına 101 eser katıldı

04 Mayıs 2017 Perşembe, 12:24
15 Temmuz Milli İrade Destanı Yazarlık Yarışmasına 101 eser katıldı
15 Temmuz Milli İrade Destanı Yazarlık Yarışmasına 101 eser katıldı

(Fotoğraflı)

İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin "15 Temmuz Milli İrade Destanı" yazarlık yarışmasına başvurular tamamlandı. Yarışmaya 19 ilden 101 eser başvurdu.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi'ne bağlı Şehir Tiyatroları'nın düzenlediği "15 Temmuz Milli İrade Destanı'' yazarlık yarışmasına başvurular tamamlandı. Yarışmayla 15 Temmuz darbe girişimi benzeri bir felaketle tekrar karşılaşmamak için, gelecek nesillerin tiyatro sanatı üzerinden bilinçlendirilmesi amaçlanıyor. Yarışmaya Türkiye genelinde 19 ilden 101 eser katıldı. Yarışma sonuçları jürinin değerlendirmesinin ardından 3 Temmuz'da açıklanacak, 11 Temmuz'da ise ödül töreni yapılacak. Yazarlık yarışmasına katılacak eserler, oluşturulacak Seçici Kurul Üyeleri tarafından "konu, dil, süre, dramatik oyun yazma teknikleri ve yarışma amaçlarına uygunluk" kriterleri üzerinden değerlendirilecek. Yarışmada birinciliği elde eden eser sahibine 20 bin TL, ikinciye 15 bin TL, üçüncüye 10 bin TL ödül verilecek. Mansiyon almaya hak kazanan üç eser için ise ödül 5'er bin TL olacak. Ödül alan eser, birden fazla kişi tarafından ortaklaşa yazılmış ise, ödül miktarı aralarında eşit olarak bölünecek. Yarışmanın seçici jürisi üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakülteleri, Devlet Konservatuvarları, Devlet Tiyatroları ve KBB Şehir Tiyatroları öğretim üyeleri, oyuncuları ve dramaturglarından oluşuyor. "15 Temmuz Milli İrade Destanı" Yazarlık Yarışması'nın başvuruları 28 Nisan'da tamamlandı. Toplam 19 farklı ilden 101 eser yarışma için gönderildi. Jürinin değerlendirme sürecinin ardından sonuçlar 3 Temmuz 2017 tarihinde Büyükşehir'in www.kocaeli.bel.tr internet sitesi üzerinden açıklanacak. Ödül töreni ise 11 Temmuz 2017'de yapılacak.
(İG-İÇ)

04.05.2017 12:32:49 TSI
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