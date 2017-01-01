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Çanakkale'de öğrencilere 'trafik eğitim pisti'



(Fotoğraflı)



Utku Yaşar Cüce

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'de Barbaros Hayrettin Paşa İlkokulu öğrencilerinin erken yaşlarda trafik eğitimi alması, trafik kurallarına yönelik duyarlılık ve farkındalık kazanmaları, öğrencilerin trafik işaretlerini rahat bir şekilde anlayabilmeleri amacıyla oluşturulan 'Trafik Eğitim Pisti'nin açılışı tören ile gerçekleştirildi.

Barbaros Hayrettin Paşa İlkokulu tarafından hayata geçirilen "Barbaros'un Torunları Küçük Sürücüler Trafikte" isimli proje kapsamında oluşturulan Trafik Eğitim Pisti'nin açılış törenine İl Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Büyük, Barbaros Mahallesi Muhtarı Şaban Şahin, Okul Müdürü Ferda Ayan, müdür yardımcıları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında okul bahçesinde düzenlenen törenin açılış konuşmasını yapan Sınıf Öğretmeni Ömer Bayrak, "Barbaros'un Torunları Küçük Sürücüler Trafikte" isimli projenin amacına değindi. Bayrak, " Bizler bu proje ile ülkemizde yıllardır kanayan bir yara haline gelmiş trafik terörünün önlenmesi, azaltılması, trafik kazalarındaki can ve mal kaybının azaltılması, çocuklarımızın trafik güvenliği konusunda bilgilenmesi, bilinçlenmesi, yapılacak faaliyetlerde onlara görev, sorumluluk ve roller vererek,sosyal etkinlikler içinde yaparak, yaşayarak ve eğlenerek öğrenmeleri, etkili bir trafik eğitimi verilmesini, nitelikli bir trafik kültürünün oluşturulmasını hedefledik. Bu sebeple Çanakkale merkez Barbaros Hayrettin Paşa İlkokulu bahçesinde Çanakkale Belediyesi, Çanakkale Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve Çanakkale Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkılarıyla trafik eğitim alanı ve eğitim sırasında kullanılacak araçları sağladık. Trafik eğitim pistimiz; taşıt yolları, yaya kaldırımları, yaya geçitleri, kavşakları, trafik işaret ve levhalarıyla, akülü araçları ve bisikletleriyle gerçek bir trafik ortamı sağlayacaktır. Öğrencilerimiz bu trafik eğitim alanında yaparak, yaşayarak ve eğlenerek öğrenmenin tadını çıkarırken aynı zamanda kalıcı ve nitelikli bir trafik kültürü oluşturacaklardır" dedi.

Özkan, " Geçiş üstünlüğü yayanındır"

İl Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan ise; "Trafik hayatın artık önemli bir parçasına dönüştü. Trafik ile ilgili okullarda yapılan bu tür çalışmalar öğrencilerimiz için çok önemli. Bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Trafikte aracımız ile ilerlerken yaya geçidine geldiğimizde beklemeliyiz. Çünkü geçiş üstünlüğü yayanındır. Bunu hiç kimse unutmasın" diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından öğrenciler şiirler okurken, çeşitli gösterilerle de trafik kurallarına uyulması gerektiğine dikkat çektiler. Daha sonra protokol üyeleri, 'Trafik Eğitim Pisti'nin açılış kurdelesini kesti. Tören öğrencilerin' Trafik Eğitim Pisti'nde eğitim uygulamasını gerçekleştirmesiyle sona erdi.

(UYC)



04.05.2017 12:33:11 TSI

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