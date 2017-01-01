Angry Birds çocuklar için Biga'da
(Fotoğraflı)
Safiye Tarı
ÇANAKKALE (İHA) - Çocukların öfkeli kahramanları 'Angry Birds', bu kez en sevimli halleriyle, eğiterek eğlendirmek için Çanakkale'nin Biga İlçesine geliyor.
Müzikli maskotlu çocuk tiyatrosu Angry Birds, 6 Mayıs Cumartesi günü saat 14:00 ve 16:00'da iki seans olarak sahne alacak. Hakan Fidan'ın yönettiği Angry Birds'ün kareorafisi Serdar Yıldırım'a, ses, ışık ve dekoru ise Gürbey Gözden'e ait. Biga Belediye Başkanı İsmail Işık'ın tüm çocukları davet ettiği müzikli çocuk tiyatrosu Angry Birds, Bigalı çocuklar için Biga Atatürk Kültür Merkezi'nde ücretsiz sahne alacak.
(UYC)
04.05.2017 12:33:40 TSI
NNNN