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YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
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ASKON Diyarbakır Şube Başkanı Aydın Altaç:

04 Mayıs 2017 Perşembe, 12:25
ASKON Diyarbakır Şube Başkanı Aydın Altaç:
ASKON Diyarbakır Şube Başkanı Aydın Altaç:
- "Cumhurbaşkanımız koltuk sevdalısı değil 80 milyona hizmet sevdalısıdır"

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Diyarbakır Şube Başkanı Aydın Altaç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Partiye üye olmasını değerlendirdi.
Altaç, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamasında, 2017'nin Türkiye için tarihi bir gün olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koltuk sevdalısı değil 80 milyona hizmet sevdalısı olduğunu kaydetti. Erdoğan'ın tekrar AK Partiye geçişi ile hizmetlere, projelere, yatırımlara, yani Türkiye'nin değişimine ve gelişimine hız katacağını belirten Altaç, "Bunun temelinde insanlarımızın 15 yıldır gönüllerine hitap eden dünya liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 80 milyonun gönlüne kurmuş olduğu o taht ile mümkün olmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız geçmiş siyasi hayatında da daima milletim diyen bir dünya lideridir. İnşallah onun öncülüğünde ülkemizi güzel günler bekliyor. Bunan inancımız tamdır. Türk siyaseti açısından yeni bir dönem başladı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile daha güçlü ekonomisi olan, yönetimiyle örnek, kardeşliğiyle muazzam yeni Türkiye'ye sağlam ve emin adımlarla yürüyeceğiz. Milletin adamı, dünya mazlumlarının sesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kurmuş olduğu AK Partiye üyeliği ülkemize, milletimize ve Diyarbakırlı hemşerilerimize hayırlı olsun" dedi.
(İHA-MP-Y)

04.05.2017 12:34:10 TSI
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